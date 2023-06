Governos estabelece MUDANÇAS para o novo documento obrigatório dos brasileiros

Com os avanços tecnológicos vai acontecendo também algumas mudanças legislativas para que a sociedade seja incluída dessa nova era, e nos últimos anos tem acontecido bastante isso e impacto na nossa forma de identificação. Por isso, o governo decidiu criar um novo RG que se chama agora CIN (Carteira de Identificação Nacional).

Alguns brasileiros já estão sabendo da novidade só que ainda tem muitas dúvidas. Por isso, resolvemos trazer esse texto para explorar alguns pontos dessa novidade e quais mudanças reais isso trará para a nossa sociedade, pois a intenção é facilitar a vida para o cidadão. Confira abaixo.

O que muda nesse novo documento?

O novo RG, que agora vai se chamar Carteira de Identidade Nacional (CIN), vai ter algumas mudanças que já estão sendo implementadas para tornar o documento de identificação mais eficiente, e uma das novidades que chamou atenção é a inclusão dessas tecnologias para aumentar a segurança, como chip eletrônico ou biometria, isso vai ajudar a evitar fraudes.

A CIN tem como objetivo facilitar a vida do cidadão para os lugares que ele vai e ter esse processo de identificação mais simples ao conseguir integrar serviços e informações em apenas um único documento.

Ou seja, vai ser possível que a pessoa vincule seus dados como:

CPF

Título de eleitor

Carteira de motorista

Informações de saúde (tipo sanguíneo e tipos de alergias)

Todas essas informações complementadas no documento vão ajudar em diferentes situações a identificação.

Fique tranquilo que com a digitalização do processo de emissão e renovação da CIN, será um sistema mais eficaz e agilizado, ou seja, a pessoa não vai enfrentar filas ou um tempo de espera absurdo, essas implementações foram pensadas justamente nesse sistema informatizados, a nova identidade terá um formato mais resistente, e isso vai ajudar a levar para todo lado dentro do transporte.

A nova identidade não fará distinção sobre o nome social ou o nome de registro do cidadão. Essa novidade vai promover a inclusão e o respeito dentro da sociedade, as informações relacionadas ao gênero também não serão mais inclusas neste documento, isso vai ajudar na privacidade para não ter discriminações.

Segurança

Esse novo documento CIN, foi pensado estrategicamente com essa elevação de segurança por vários motivos. Isso porque a inclusão de tecnologias que estão bem avançadas como o chip eletrônico ou até mesmo a biometria, vai tornar a CIN com menos casos de fraudes, já é um ponto positivo, pois terá camadas extras de verificação.

Além do mais, a CIN vai ter mecanismos de verificação de dados durante esse processo de emissão, ou seja, todas as informações pessoais que foram fornecidas pelo cidadão vão ser analisadas pelas autoridades para realmente garantir a legitimidade dos dados. O uso de identificação falsa será bem difícil de ser usada depois disso.

