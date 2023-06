ANEURISMA: como identificar doença que atingiu famosa

Logo após sair do Big Brother Brasil 21, a campeã da edição acabou recebendo o diagnostico de aneurisma cerebral. Com informações da revista Marie Claire, ela afirmou que acabou adiando a cirurgia algumas vezes por própria ignorância. Ao ser avaliada por três especialistas, ambos confirmaram o quadro da ex-brother. Juliette Freire, já perdeu sua irmã para a mesma doença. Seus sintomas são aparentes e as consequências severas! Entenda um pouco sobre a doença e os possíveis tratamento.

Entenda mais sobre a doença

O aneurisma é uma doença predominante no gênero masculino. Atinge pessoas que por algum motivo tiveram algum tipo de anomalia nos vasos sanguíneos. Sendo veia ou até mesmo artéria. Ocorre em razão da perda de força das estruturas, causando uma dilatação celular e originando pequenas ‘bolsas’ na região.

Ao decorrer do tempo acaba crescendo. Essas estruturas possuem uma espécie de fibra similar aos músculos em suas paredes. Sendo assim mais fáceis de sofrerem alterações com o decorrer dos anos. O aneurisma pode ter vários nomes, varia de acordo com a parte do corpo que ele se forma.

Entretanto, é mais frequente no cérebro (conhecido como aneurisma cerebral) e na aorta (aneurisma da aorta). Os sintomas são bem comuns, é necessário ter bastante atenção! Porque até que haja o rompimento do aneurisma, os sintomas são brandos.

Ou seja, acontecem com muitas pessoas. Sendo dor de cabeça, rigidez no pescoço e vômitos. Lembrando que as dores na cabeça são intensas e constantes. Quando há o rompimento da região, então acontece os sintomas mais fortes.

No caso do aneurisma da aorta, é comum que ocorra fortes dores na região do tórax e costas, dificuldades para respirar, pulso fraco e alteração nos batimentos cardíacos. Portanto, são sintomas comuns que podem ser confundidos com qualquer outra condição. É importante estar atento.

No caso da Juliette, como ela já tinha casos na família, ficou muito mais fácil o diagnostico da doença. Evitando assim causas piores posteriormente. O tratamento pode ser consultado e feito através do SUS.

Tratamento do aneurisma

Com certeza a melhor maneira é a prevenção. Quando o aneurisma é tratado em seu estágio inicial pode ser tratado apenas com mudanças em hábitos do cotidiano. Servindo apenas para aneurismas pequenos e de pequena proporção.

Entretanto, em casos mais graves pode ser necessário uma intervenção cirúrgica. Cada caso deve ser observado e tratado de maneira diferente. Em alguns casos há o fortalecimento das paredes da artéria através de alguns dispositivos.

Em outros casos há uma reparação do aneurisma mediante cirurgia. Ambos são válidos e possuem a mesma eficácia. Por ser muita das vezes uma cirurgia invasiva pode acabar prejudicando alguns pacientes, e isso acontece com frequência.

Por isso a importância de tratar desde o início e principalmente estar sempre atento aos sintomas iniciais. Lembrando que aquela dor de cabeça diária pode ser SIM um dos sintomas do aneurisma. Todo cuidado é pouco! Para obter mais detalhes é recomendado ir até o posto de saúde mais próximo e ser encaminhado para um médico especialista.