WhatsApp lança dispositivo para punir GOLPES E FRAUDES; veja como usar

Combate a fraudes no WhatsApp – A gigante da tecnologia Meta, dona do popular aplicativo de mensagens WhatsApp, revelou sua mais recente contribuição para melhorar a segurança e privacidade do usuário: a nova Central de Segurança do WhatsApp. Essa iniciativa, projetada para ser uma fonte de informação intuitiva e abrangente, destina-se a educar os usuários sobre as principais configurações de segurança e privacidade disponíveis no aplicativo.

A Central de Segurança do WhatsApp foi lançada para combater fraudes e garantir a privacidade dos usuários. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Ferramenta do WhatsApp contra fraudes

A Central de Segurança do WhatsApp, que pode ser acessada tanto por computador quanto por dispositivos móveis, não é um recurso adicional, mas uma página recheada de orientações e sugestões de segurança. Esta página visa equipar os usuários com o conhecimento necessário para aprimorar a privacidade no aplicativo. A página oferece uma gama de informações para ajudar os usuários a identificar golpes comuns e aprender como utilizar certos recursos para evitar contatos indesejados.

Veja também: WhatsApp prepara lançamento de 2 NOVOS RECURSOS para os usuários

A Central enfatiza uma série de recursos de segurança que são essenciais para proteger as contas dos usuários. Um exemplo disso é a confirmação em duas etapas, um procedimento que adiciona uma camada extra de segurança para evitar a invasão e o roubo de contas. A Central também inclui orientações sobre como identificar e evitar versões falsas do WhatsApp, uma ameaça significativa à privacidade e segurança do usuário.

Além disso, a Central oferece informações detalhadas sobre os controles de grupo do aplicativo, lembrando aos usuários como verificar e ajustar suas preferências em relação a quem pode adicioná-los a grupos. E, para oferecer um auxílio ainda mais direto, o WhatsApp vai aconselhar os usuários a consultar a Central de Segurança sempre que receberem um link suspeito por meio do aplicativo.

Outras funcionalidades importantes são abordadas pela Central de Segurança. Entre elas estão a proteção de conversas com senhas, a utilização de mensagens temporárias, o recurso de bloqueio e denúncia, backups criptografados de ponta a ponta, configurações de privacidade para grupos e fotos de perfil, e a possibilidade de deixar grupos de maneira discreta.

Segurança em primeiro lugar

A apresentação da Central de Segurança ocorre em um período em que o WhatsApp tem se dedicado intensamente ao aprimoramento da segurança e da privacidade de seus usuários. Recentemente, por exemplo, o aplicativo implementou a opção de proteger conversas com senhas e introduziu uma etapa adicional de segurança para a transferência de contas entre dispositivos, exigindo confirmação no dispositivo anterior ao tentar usar o mesmo número em um novo celular.

Em uma declaração oficial, o WhatsApp reiterou seu compromisso em oferecer um serviço seguro e privado. “Criamos esta página para reunir os recursos que os usuários podem acessar, além de informações sobre a tecnologia que usamos para entregar um serviço simples, confiável, privado e seguro”, disse a empresa.

A nova Central de Segurança do WhatsApp já está operacional e disponível globalmente. Os usuários podem acessá-la rapidamente através do link https://www.whatsapp.com/security. Essa iniciativa reforça a dedicação do WhatsApp em criar um ambiente seguro para seus usuários, equipando-os com as ferramentas e informações que eles precisam para proteger suas contas e suas conversas.

Veja também: TUTORIAL: como mudar a cor do seu WhatsApp para a que você mais gosta