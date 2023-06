Como ÁGUA e ÓLEO: estes signos não se misturam de jeito nenhum

Dentre os 12 signos do zodíaco, existem aqueles que não se bicam de forma alguma. Isso se dá devido às suas características, um pode ser muito esquentado, enquanto o outro é mais calmo.

A seguir, seguem mais informações sobre qual signo não se dá bem com outro.

Estes signos dificilmente se misturam | Imagem: Obie Fernandez / unsplash.com

Primeiros signos e seus infernos astrais

Por vezes, pode ser que com alguma pessoa ou outra, os signos podem até se dar bem com os ditos “infernos astrais”, porém, em sua maioria, isso não é bem assim.

Áries

Os arianos não se misturam muito com Peixes, afinal, são mandões e impulsivos demais e os piscianos são bem sensíveis. Para essa parceria dar certo, quem é de Áries deve controlar a sua impulsividade e manterá um ótimo companheiro na sua vida.

Touro

O inferno astral de Touro é Áries, assim, ele tem de diminuir sua teimosia e ciúmes. Os taurinos devem diminuir seu jeito controlador para aproveitar ao máximo a vida ao lado dos arianos.

Gêmeos

Os geminianos são super comunicativos e podem ter problemas com Touro. Se Gêmeos deseja ter uma boa relação com os taurinos, deve demonstrar que curte a companhia deles.

Câncer

Os cancerianos são intensos e podem não se dar bem com a instabilidade dos geminianos. Eles mudam constantemente de opinião e ideia. Para que dê certo, Câncer deve respeitar o espaço de Gêmeos.

Leão

Os leoninos têm como inferno astral Câncer, por serem extremamente sensíveis e se magoam facilmente. Leão deve ser mais paciente e evitar discussões para que a relação dê certo.

Virgem

Virgem é água e Leão é óleo, devido aos dois serem cabeça-duras. Os virginianos devem baixar a guarda às vezes para que a relação flua, também deve elogiar os leoninos e reconhecer suas qualidades.

Libra

O inferno astral dos librianos é Virgem, devido aos virginianos serem metódicos e os librianos demorarem para escolher as coisas. Libra deve encarar as críticas de Virgem com mais leveza.

Escorpião

Libra e Escorpião não podem dar muito certo por conta do jeito mais solto dos librianos. Eles gostam de ter seu tempo respeitado e não ir com tanta sede ao pote, como os escorpianos.

Sagitário

Escorpião é o inferno astral dos sagitarianos, devido a serem muito ciumentos. Essa relação pode dar certo, desde que Sagitário pense mais antes de falar para evitar brigas.

Capricórnio

Capricórnio tem como seu inferno astral Sagitário, devido a serem super aventureiros. Os capricornianos são mais prudentes e os sagitarianos amam viver a vida sem planejamento e cheio de adrenalina. Portanto, é preciso deixar as coisas rolarem sem muita cobrança.

Aquário

Aquarianos tem como inferno astral os capricornianos, pois eles não têm tanta paciência para novidades. É importante que Aquário faça com que Capricórnio dê uma pausa nos assuntos mais sérios e tenha mais diversão.

Peixes

Piscianos são mais apegados e os aquarianos não veem necessidade de estar todo tempo ao lado da pessoa. Assim, esses signos são como água e óleo, portanto, Peixes deve trabalhar sua insegurança e manter uma relação cheia de novidades para ter uma boa relação com Aquário.

Independentemente do signo, é preciso prezar pela boa convivência

Os signos têm e sempre terão seus opostos e aquelas pessoas com as quais simplesmente é difícil “se dar bem”.

Porém, independentemente disso (que, aliás, é algo próprio da natureza humana), é de extrema importância prezar pela educação e pela boa convivência.

