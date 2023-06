Ninguém conhece estes 4 SINTOMAS que denunciam a demência

Atenção! Por mais que a demência se desenvolva de maneira gradativa durante o decorrer dos anos, há alguns sintomas que podem ser percebidos nos momentos iniciais. Por mais que muitos estejam acostumados com a perda de memória como o principal sintoma da demência, é somente a ponta de um grande iceberg. Contendo outros que poucos sequer imaginam: como é o caso de alterações constantes no comportamento e outros sinais mais profundos que serão vistos posteriormente. Entenda todos os detalhes e quais são os principais sintomas dessa condição.

Entendendo a demência

Muitos usam o termo no sentido pejorativo da palavra. A fim de ofender alguém. Entretanto, a demência não é apenas uma palavra usada para denegrir pessoas, e sim uma condição que afeta milhões de pessoas. Podendo ser definida como uma súbita perda de memória e outras habilidades que envolvem o cerébro.

Não há apenas um único tipo de demência, totalizando alguns. Entretanto, o mais comum é o Alzheimer. Compondo quase 80% de todos os casos de demência apresentados em todo o mundo.

Até que a demência seja nítida a todos, há alguns sintomas que bradam com antecedência e que conseguem atingir com muito mais intensidade as pessoas. Veja os quatro sintomas mais graves da doença e se previna agora mesmo!

Área financeira

Por estar relacionada com à saúde mental da pessoa, o paciente pode ter muita dificuldade em lidar com o dinheiro. E isso acaba avançando de maneira gradativa a tal modo que o paciente opta por não revelar aos demais isso. Gerando dívidas e mais dívidas. Por mais que para muitos seja algo ligado à falta de organização, na realidade se trata de um dos sintomas da demência.

Concluir tarefas

As pessoas que possuem demência têm muita dificuldade em concluir tarefas simples do cotidiano. Bem como organizar uma simples lista de compras que outrora fazia com muita tranquilidade ou até mesmo esquecer as regras de uma partida de futebol.

Dificuldade em observar imagens

Muitas pessoas que estão nesta condição possuem dificuldades para analisar textos e observar imagens. Com isso pode perder aos poucos a capacidade de determinar cores, contraste, etc. Realmente é um dos sintomas mais críticos da doença.

Solidão

E por fim, uma pessoa que está já no estado avançado da doença pode querer se isolar de tudo e de todos. Mudança de comportamento pode ser algo comum nesse tipo de situação. Desse modo é importante notar cada detalhe a fim de entregar o máximo de conforto possível ao paciente.

Cuidado ao fazer o diagnostico

Portanto, é importante ter muito cuidado ao fazer o diagnostico da doença. Que deve ser feito o mais rápido possível. O médico realiza vários testes a fim de validar a condição da pessoa. Avaliando não somente suas condições físicas e mentais como motoras. Em casos mais avançados o médico pode solicitar exames mais complexos.

O paciente pode ser submetido a ressonância magnética ou tomografia, a fim de visualizar melhor as áreas cerebrais e com isso observar mais claramente possíveis anomalias na área. Ademais, é uma condição que possui tratamento, mas ainda não há a cura!

O quão mais cedo foi confirmado maiores e melhores serão as chances de tratamento.