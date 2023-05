Caiu em golpes ou foi roubado? Nubank anuncia ajuda para os clientes

Combate a golpes no Nubank – O Nubank, um dos principais bancos digitais do Brasil, está tomando medidas significativas para reforçar a segurança de seus clientes após um aumento preocupante nos crimes cibernéticos. A empresa anunciou recentemente o desenvolvimento de duas novas ferramentas destinadas a mitigar os riscos e potenciais prejuízos que seus clientes possam sofrer em decorrência de furtos, roubos e golpes. O movimento é parte de uma tentativa da instituição de recuperar a confiança de seus usuários e reafirmar sua posição como um banco seguro e confiável.

O Nubank está tomando medidas para proteger seus clientes de golpes e fraudes. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Nubank vai ajudar clientes contra golpes

Nos últimos meses, um número crescente de clientes do Nubank foi vítima de crimes cibernéticos, resultando em situações como compras não autorizadas e perda de saldo nas contas digitais. Essa tendência alarmante gerou um clima de desconfiança em relação aos serviços do banco digital, levando a empresa a agir para restaurar a segurança e tranquilidade de seus clientes.

Veja também: COMUNICADO: Nubank oferece “limite extra” para usar no PIX

Para combater esses incidentes, o Nubank projetou duas novas ferramentas: o “Canal de Denúncias” e o “Me Roubaram”. A intenção é proporcionar aos usuários um meio mais eficiente de relatar golpes e atividades fraudulentas, além de ajudar aqueles que foram vítimas de roubos ou furtos a comunicar o ocorrido o mais rápido possível.

O Canal de Denúncias foi projetado para permitir que os clientes denunciem tentativas de golpes, fraudes, perfis falsos e sites falsos que se utilizam do nome do banco de forma indevida. Esse espaço é acessível para qualquer pessoa, mesmo que não seja cliente do Nubank. Além de ajudar a identificar fraudes em potencial, o canal serve como um meio para que o Nubank monitore de perto as tentativas de uso indevido de sua marca.

Para acessar o Canal de Denúncias, os usuários podem visitar um portal específico e clicar no botão “Fazer denúncia”. Em seguida, devem fornecer as informações solicitadas na tela para prosseguir com o relato.

Outra ferramenta

A outra ferramenta, chamada “Me Roubaram”, tem uma função distinta. Ela foi criada para auxiliar vítimas de roubos ou furtos a informar o ocorrido ao banco o mais rápido possível. Uma vez informado, o Nubank pode tomar medidas imediatas para bloquear o acesso à conta do cliente, prevenindo perdas financeiras adicionais.

Para usar a ferramenta “Me Roubaram”, os clientes podem visitar outro portal específico em um computador, celular ou outro dispositivo móvel, no endereço indicado pelo banco.

Além dessas novas ferramentas, o Nubank mantém seus canais de atendimento especializados operando 24 horas por dia, sete dias por semana. Assim, os clientes podem ter certeza de que sempre terão apoio quando se depararem com problemas ou suspeitas de atividades fraudulentas.

Com a implementação dessas novas ferramentas, o Nubank espera reduzir o número de reclamações de seus clientes, aumentar a segurança do aplicativo e simplificar a resolução de problemas. Em última análise, a empresa está comprometida em garantir que seus clientes se sintam seguros e protegidos ao usar seus serviços, em meio à crescente preocupação com a segurança digital.

Veja também: ANÚNCIO GERAL: Nubank inicia liberação de crédito para negativados