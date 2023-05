Alô, trabalhador! Liberação do FGTS foi confirmada

Liberação de FGTS – A liberação dos saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) tem sido uma luz no fim do túnel para muitos trabalhadores brasileiros em meio à turbulência econômica. São duas as modalidades de saques disponíveis, o saque calamidade e o saque extraordinário, cada um com seus próprios requisitos e benefícios. Mas, como se pode acessar esses saques e o que é preciso saber antes de tomar uma decisão? É isso que vamos detalhar a seguir.

Houve uma nova liberação do saldo do FGTS?

Os trabalhadores brasileiros que têm um contrato de trabalho regido pela CLT têm motivos para comemorar a confirmação da liberação dos saques do FGTS. Esta notícia tem grande importância, pois oferece um alívio financeiro adicional em um momento de incertezas e desafios. No entanto, é essencial entender os requisitos para realizar tanto o saque calamidade quanto o saque extraordinário.

Para o saque extraordinário, os nascidos entre março, abril e maio já podem acessar os valores disponíveis. O montante que cada trabalhador pode retirar depende do saldo existente em sua conta do FGTS. No caso do saque calamidade, o critério é geográfico: o trabalhador deve residir em uma área que tenha sido afetada por desastres naturais.

Cerca de 34 cidades em diversos estados brasileiros, incluindo Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Maranhão, Espírito Santo e Minas Gerais, já tiveram a liberação de saque confirmada. Para solicitar o saque calamidade, é necessário acessar o aplicativo do FGTS ou comparecer pessoalmente a uma agência da Caixa Econômica Federal. No aplicativo, o trabalhador deve seguir uma série de passos, que incluem a seleção da opção “Calamidade pública” e o fornecimento de informações sobre sua localização e documentos relevantes. Uma vez aprovado, o valor é depositado na conta escolhida pelo trabalhador em cerca de cinco dias úteis.

Por outro lado, o saque extraordinário, que pode ser solicitado pelo aplicativo Caixa Tem, tem limites estabelecidos entre R$ 50 e R$ 2.900. É importante notar que essa opção de saque é voluntária, e aqueles que optam por ela perdem o direito ao saque-rescisão do FGTS.

Valores e parcelas

A Caixa estabelece os montantes e parcelas adicionais do saque extraordinário com base no saldo disponível na conta do trabalhador. O valor a ser retirado depende do saldo da conta, com diferentes alíquotas e parcelas adicionais aplicáveis dependendo do saldo. Por exemplo, para saldos de até R$ 500, o trabalhador pode retirar até 50% do valor sem parcela adicional. Já para saldos acima de R$ 20.000,01, a alíquota é de 5%, e o trabalhador recebe uma parcela adicional de R$ 2.900.

Dito isso, podemos concluir que a liberação dos saques do FGTS oferece aos trabalhadores brasileiros uma oportunidade valiosa para acessar recursos financeiros adicionais. No entanto, é crucial compreender completamente os requisitos, benefícios e potenciais desvantagens associados a cada opção de saque. Dessa forma, cada trabalhador pode tomar a decisão que melhor se adapta à sua situação financeira e necessidades específicas.

