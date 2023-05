ATUALIZAÇÃO: INSS decide sobre o 13º salário do BPC

13º salário no BPC? O pagamento do 13º salário para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é sempre um momento aguardado. No entanto, nem todos os beneficiários têm direito a esse pagamento adicional, como é o caso dos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Por que isso ocorre? E quais são as etapas para quem está elegível ao BPC se inscrever? Vamos explorar essas questões e fornecer mais informações sobre as datas de pagamento do 13º para os beneficiários do INSS.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) não está elegível para receber a parcela do décimo terceiro salário. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

BPC conta com 13º salário?

O INSS tem a responsabilidade de distribuir o 13º salário entre seus segurados. Mas, para os beneficiários do BPC, este direito não se aplica. O motivo está na natureza do BPC, que é um programa de auxílios temporários e não está vinculado à contribuição trabalhista, como acontece com aposentados e pensionistas. Para ter direito ao BPC, a pessoa deve ter 65 anos ou mais e a renda mínima da família deve ser de até R$ 325,50. Além disso, o BPC também se destina a pessoas com deficiência (PcD) de qualquer idade.

Veja também: Pague BEM MENOS em farmácia, cinema e viagens com o cartão do INSS

Para os elegíveis ao BPC, é essencial que seus dados estejam atualizados no Cadastro Único (CadÚnico). Se ainda não estiverem cadastrados, eles precisam visitar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no município onde residem e realizar ou atualizar o cadastro. Após este passo, é necessário acessar o site do Meu INSS ou o aplicativo correspondente, disponível para download em qualquer loja virtual de aplicativos, para completar o procedimento de solicitação do benefício.

No site do INSS, os candidatos ao BPC devem entrar usando as credenciais de sua conta Gov.br. Se ainda não possuírem uma conta, será necessário criar uma. Após o login, basta seguir as instruções na tela, começando por clicar em “novo pedido” e digitando “Benefício de Prestação Continuada”.

Quanto aos demais beneficiários do INSS, que não recebem o BPC, o 13º salário será depositado normalmente em suas contas. A fim de verificar os valores, os segurados podem acessar a opção “Extrato de pagamentos” no aplicativo Meu INSS.

Calendário de pagamentos

Para aqueles que recebem até 1 salário mínimo, o calendário de pagamento do 13º salário varia de acordo com o último número do benefício. As datas para a primeira parcela vão de 25 de maio a 7 de junho, enquanto a segunda parcela será paga entre 26 de junho e 7 de julho.

Para os beneficiários que recebem mais de 1 salário mínimo, o calendário de pagamento também é determinado pelo último número do benefício, mas agrupados de dois em dois. As datas para a primeira parcela vão de 1 a 7 de junho, enquanto a segunda parcela será paga de 3 a 7 de julho.

Essas informações são fundamentais para que os beneficiários do INSS possam planejar seus orçamentos e estar cientes de suas responsabilidades financeiras. É importante que todos os beneficiários mantenham seus dados atualizados e compreendam os critérios que determinam a elegibilidade para receber o 13º salário e outros benefícios.

Embora a complexidade do sistema possa parecer intimidante para alguns, o acesso às informações corretas e uma compreensão clara dos processos envolvidos ajudam a garantir que todos os beneficiários possam aproveitar ao máximo os recursos disponíveis para eles. Dessa forma, eles podem tomar decisões informadas sobre sua situação financeira e garantir seu bem-estar econômico.

Veja também: Não querem que saiba! Você tem direito a este benefício do INSS