Toyota DESBANCA Kwid e Mobi e anuncia carro popular por menos de R$ 50 mil

Toyota vai lançar novo carro popular? Em uma tentativa de impulsionar a indústria automobilística e incentivar a venda de veículos, foi revelado um plano na última quinta-feira, 25, para promover o retorno dos carros populares. Segundo esse plano, certos modelos de veículos que são vendidos por cerca de R$ 55 mil podem ser beneficiados por isenções fiscais. Um dos representantes deste segmento é o Toyota Vitz, uma opção interessante para quem busca por um veículo compacto sem abrir mão do conforto.

O Toyota Vitz é uma opção de carro pequeno com conforto, ideal para quem busca um veículo compacto. Foto: divulgação

Carro da Toyota deverá vir ao Brasil

O Toyota Vitz foi lançado no ano passado e representa a versão da Toyota do Suzuki Celerio. Com dimensões menores que o antigo Etios, que foi descontinuado, o Vitz mede apenas 3,69 metros de comprimento e tem entre-eixos de 2,43 metros. Seu tamanho compacto e conforto fazem deste modelo uma alternativa atraente para os compradores que buscam por veículos de menor porte.

Para colocar o Vitz em perspectiva, é interessante compará-lo com outros modelos populares, como o Fiat Mobi e o Kwid. Em termos de tamanho, o Vitz é um pouco maior que o Fiat Mobi, que mede 3,56 metros de comprimento e tem entre-eixos de 2,30 metros. Além do Mobi, o Vitz também supera ligeiramente o Kwid, um popular modelo francês, que tem 3,68 metros de comprimento e entre-eixos de 2,42 metros.

No entanto, quando se trata de mecânica, o Vitz tem algumas desvantagens em relação a seus concorrentes. Seu motor 1.0 de 65cv é superado pelos 74 cv do Mobi e pelos 71 cv do Kwid quando abastecido com etanol. Com um tanque cheio de gasolina, o Kwid entrega os mesmos 64cv do modelo da Toyota. Além disso, o Vitz tem menos torque que os outros dois modelos: enquanto o Mobi tem 9,9 kgfm e o Kwid 9,8 kgfm, o Vitz oferece 9 kgfm.

No que diz respeito ao design interno, o Vitz, o Mobi e o Kwid são semelhantes em sua simplicidade. O painel do Vitz é analógico e inclui principalmente um velocímetro, uma pequena tela para o computador de bordo e luzes de alerta. O volante é multifuncional e os comandos dos vidros estão localizados no painel, perto do pisca-alerta e da trava central. Além disso, dependendo das escolhas do proprietário, o modelo pode incluir ar-condicionado analógico, sistema multimídia, porta USB e sensor de estacionamento.

Incentivos ao setor automotivo

É importante destacar que a proposta do plano de incentivos para o retorno dos carros populares visa não apenas estimular a economia por meio da indústria automotiva, mas também tornar os veículos mais acessíveis para o público em geral.

A combinação de isenções fiscais e veículos de baixo custo, como o Toyota Vitz, pode contribuir significativamente para este objetivo. Assim, os consumidores têm mais opções de escolha ao buscar por um veículo compacto e acessível, sem comprometer o conforto e a funcionalidade.

