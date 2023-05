COMEÇOU! Carro popular já está mais barato neste estado

O Renault Kwid é o carro atualmente mais barato e procurado no Brasil, o seu preço baixo chama mais atenção nos modelos seminovos do compacto, já que esses valores podem variar em até 34%, tudo vai depender de onde essa compra é feita. Esse dado foi levantado pela Mobiauto, que é um setor totalmente automotivo.

A empresa fez uma pesquisa na sua base de dados e conseguir apurar todas as cotações regionais dos seus principais campeões de vendas do mercado nacional. Esse levantamento foi dos preços de carro do ano-modelo 2022 em diversos estados do Brasil logo no primeiro quadrimestre do ano. Em 2023 a pesquisa foi novamente feita. Não foi somente o Kwid que a empresa analisou, foi visto também os valores do Fiat Strada e do VW Gol.

Sant Clair Castro Jr, CEO da Mobiauto disse “Além de apurar qual foi a desvalorização desses três veículos no ano de 2022, mostrando regionalmente quais foram os melhores negócios, a pesquisa feita por nossa equipe fornece um mapa precioso para lojistas e revendedores”.

Amazonas é o lugar mais barato para comprar carro. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Proprietários desses carros podem se beneficiar

A pesquisa também mostrou que os proprietários do Kwid, por exemplo, podem ser beneficiados dessa variação estadual nos preços, pois se uma pessoa que é carioca decidir vender o seu carro (Renault Kwid) ele pode ter um ganho de 10% a mais se caso fazer a venda no Rio Grande do Sul.

O Renault Kwid 2022 tem uma variação de estado mais caro e o mais em conta, ou seja, esse impacto no Amazonas é de R$ 52,7 mil, no Rio Grande do Sul o preço do Hamtch é maior e pode chegar até R$ 61.388.

Veja também: A verdade sobre o CARRO POPULAR de Lula: quanto vai custar?

Ranking para saber onde comprar o carro mais em conta

Amazonas: de R$ 58.516,67 até R$ 52,7 mil

Bahia: de R$ 58.611,67 até R$ 54.540,00

Ceará: de R$ 60.518,00 até R$ 54.948,00

Rio de Janeiro: R$ 58.939,28 até R$ 55.340,37

Rondônia: de R$ 62.704,29 até R$ 55.474,62

Mato Grosso: de R$ 56.978,18 até R$ 55.720,22

Pernambuco: de R$ 59.852,95 até R$ 56.201,51

Pará: de R$ 60.443,85 até R$ 56.265,25

Paraíba: de R$ 60.112,50 até R$ 56.422,50

Minas Gerais: de R$ 59.154,50 até R$ 56.520,06

Mato Grosso do Sul: R$ 59.596,67 até R$ 56.745,65

Goiás: R$ 59.538,56 até R$ 57.164,77

Distrito Federal: de R$ 59.744,08 até R$ 57.540,29

Paraná: R$ 62.355,66 até R$ 57.823,68

São Paulo: R$ 60.325,93 até R$ 58.740,86

Santa Catarina: de R$ 61.162,34 até R$ 59.347,33

Rio Grande do Sul: R$ 58.100,00 até R$ 61.388,89.

Veja também: Menos de R$ 60 MIL! Finalmente o valor do novo carro popular foi revelado