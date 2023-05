Pague BEM MENOS em farmácia, cinema e viagens com o cartão do INSS

O cartão do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) está sendo bastante comentado pelas vantagens e benefícios que ele pode oferecer: descontos em farmácias, shows, telemedicina, cinema, serviços e diversos outros. Esses benefícios serão ofertados pela carteira virtual do INSS com o nome “Meu INSS+”.

Lançada neste mês de maio tem como foco os aposentados, pensionistas e também outros beneficiários de outros auxílios pagos pelo INSS. Para você conseguir acessar ao documento virtual precisa entrar no aplicativo MEU INSS (está disponível para download no Play Store para Android e iOS) e ir à opção “carteira do beneficiário”.

Depois é preciso escolher uma foto para a certeira e clicar em “ciente que ao apresentar a carteira os dados do benefício serão compartilhados através de QR Code”, depois a pessoa pode clicar em continuar para que o sistema consiga gerar o documento.

Clube de vantagens

É somente com a carteirinha que o beneficiário vai conseguir comprovar o vínculo que ele tem com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Somente assim ele vai poder ter direito ao clube de vantagens que essa carteirinha pode oferecer. Essa criação e novidade só se tornou possível com uma parceria entre o INSS, Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal.

O Banco do Brasil vai oferecer vantagens a todos os beneficiários do INSS por mais que eles não sejam correntistas, então podem ficar tranquilos. Os benefícios da Caixa serão restritos ais segurados que recebem o auxílio por meio da mesma.

Banco da Caixa Econômica Federal

Para você que deseja ter acesso a lista completa dos benefícios da Caixa Econômica Federal pode acessar o site da Elo e fazer a pesquisa. Para a pessoa que tem o cartão de crédito ou débito SIM Elo, essa parceria da o desconto diretamente de até 75% em farmácias, como por exemplo as farmácias:

Pague Menos

Drogaria São Paulo

Drogaria Pacheco

Além disso, oferece também 50% em ingressos de cinema e pipoca, lembrando que esse cartão não tem cobrança de anuidade. A pessoa que tem o cartão de crédito também terá direito e mais benefícios. Segundo o banco da Caixa Econômica Federal, os beneficiários também terão descontos em restaurantes, lojas e cinemas.

Os beneficiários podem ter acesso a meia-entrada na rede Cinemark, 50% de desconto em pipoca de caramelo na bomboniére da rede, por mais que atualmente a meia já seja uma realidade em nosso país para os idosos em alguns lugares, o benefício também vai ajudar a cobrir outros grupos que recebem o INSS, mas que não tem 60 anos.

Banco do Brasil

Na instituição do Banco do Brasil esses descontos são para lojas e serviços, as vantagens vão de descontos para lojas e até para consultas em telemedicina, e o acesso a aplicativos de academias e meditação. É realmente um clube de vantagens ter essa carteirinha do idoso do INSS.

Se é correntista do banco pode acessar o aplicativo e na opção “vantagens” conferir todos os serviços. Já os outros beneficiários podem entrar no MEU INSS.

