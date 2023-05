Você pode ser PRESO por guardar gasolina em casa; entenda o crime

A oscilação no preço da gasolina é um problema que o brasileiro vem enfrentando a anos e acaba afetando todo setor de trabalhador que precisa do carro para ir trabalhar. Com isso, alguns brasileiros têm mania de aproveitar quando o preço da gasolina está mais em conta e estoca em casa em galões.

Porém alguns tem dúvidas se realmente pode fazer isso, por mais que a ideia é fugir dos preços altos, cuidado isso pode ser considerado um crime. Por mais que seja tentador é uma atitude que pode levar riscos a sua casa.

É um ato que pode comprometer a segurança da sua casa e da sua família, além dos impactos que são totalmente negativos no ambiente, por isso a nossa dica é para que você tome muito cuidado e pense se realmente quer fazer isso.

é necessário saber as regras da ANP. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Guardar gasolina em casa

Não é tão simples quanto imaginamos, ir ao posto pegar gasolina e deixar guardado em casa, é necessário ter um armazenamento certo, pois o inadequado causa vários riscos pois a gasolina é uma substância altamente tóxica e inflamável, ou seja, você guardando a gasolina errada na sua casa pode causar incêndio, explosão, risco para a sua saúde e o meio ambiente.

Além disso, se houver vazamento da gasolina na sua casa pode contaminar várias coisas, o solo da sua casa, a água e assim por diante, é um risco e tanto.

Evite problemas

Para ficar livre desses problemas que citamos acima é necessário seguir todas as regulamentações locais e também as leis específicas que têm sobre o armazenamento e manuseio desses elementos, ou seja, a orientação principal é que o armazenamento da gasolina precisa ser feito em lugares que realmente são apropriados, como o exemplo de tanques certificados.

Esse ato deve ser realizado por empresas autorizadas e não simplesmente fácil como todos imaginam, o combate sobre a prática de estocar gasolina de qualquer maneira é um erro que muitas pessoas cometem ao pensar em fazer vedações improvisadas, como por exemplo as sacolas plásticas, que não foi criada para evitar vazamento de gás, e isso é um problema muito sério.

A pessoa que faz o descarte desse combustível de forma totalmente errada, como foi falado acima, pode contaminar o solo e a água da residência, devido a isso essa prática é totalmente proibida e pode ser considerada um crime, ou seja, a pessoa que for flagrada pode ser presa.

Veja também: Quem tem celular Samsung também tem direito a este benefício exclusivo

Agência Nacional de Petróleo (ANP)

Se você quer verificar a possibilidade de guardar gasolina é necessário seguir todas as regras e verificar os lugares que são licenciados pela ANP (Agência Nacional de Petróleo) que realmente tem permissão para estocar, comercializar ou transportar gasolina.

Lembrando que os casos de irregularidades podem ser denunciados para o Corpo de Bombeiro (193) ou para o Procon (151).

Veja também: Entenda o que a Petrobras fez para reduzir preço da gasolina, diesel e gás