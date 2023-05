Clientes do Nubank COMEMORAM novo alívio na hora de fazer Pix

Há três anos uma nova modalidade de pagamentos foi implementada no Brasil e desde então, inúmeras pessoas estão sendo beneficiadas. Trata-se do Pix, que em 2020 foi lançado e mudou a vida dos seus usuários. Antigamente era comum que transferências entre bancos fossem demoradas e também havia restrições quanto ao horário delas, mas com o pix, as transferências podem ser realizadas todos os dias da semana a qualquer horário. Já há pouco tempo, também foi criada a possibilidade de realizar pix usando o limite do cartão de crédito, mas agora, o bando digital Nubank decidiu dar um upgrade na função, veja como ficou

Nubank lança grande novidade envolvendo pix aos seus usuários | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como funciona o pagamento via pix usando o limite de crédito?

Vários brasileiros possuem cartão de crédito e ele serve para que os seus usuários possam fazer compras parceladas, uma vez que usando o cartão, fica menos pesado na hora de comprar. Por exemplo, talvez uma pessoa não consiga comprar à vista um produto que custa R$ 1200, mas, se parcelar no cartão, fica mais fácil pagar R$ 120 mensais, já que na maioria das vezes, nem há a incidência de juros.

Quando o vendedor realiza uma venda no crédito, de maneira simples, ocorre o seguinte procedimento: a instituição bancária emissora do cartão de crédito paga o vendedor e o comprador fica devendo apenas para a empresa de crédito. Ou seja, não há mais pendências entre o vendedor e o comprador.

E utilizando esse mesmo sistema, surgiu o pix parcelado, que com ele, é possível que os usuários consigam um dinheiro extra, via pix e pague utilizando o limite do cartão de crédito. Nesse caso, há a incidência de juros, mas em geral, eles não são tão altos. Portanto, em uma necessidade ou quando o pagamento à vista for mais vantajoso do que o parcelado, vale a pena realizar o processo.

Nubank lança novidade para quem opta pelo pix parcelado

Após a empresa perceber que o pix parcelado fez tanto sucesso, ela começou os trabalhos para aprimorar ainda mais essa modalidade, para que fique ainda mais viável os usuários usá-las. Uma vez que vale bastante a pena ter dinheiro em mãos no lugar do limite de crédito, novamente é importante salientar que isso se torna vantajoso a depender do propósito do dinheiro.

Mas percebendo que muitas pessoas não usavam a opção por conta que o limite de crédito já havia acabado, a empresa decidiu lançar o limite adicional que deve ser usado apenas para realizar o pagamento de pix parcelado. O valor adicional do limite também vai variar a depender do perfil financeiro de cada usuário.

“O principal objetivo do novo recurso é conceder mais autonomia financeira para que os clientes escolham como podem e desejam pagar as despesas sem deixar de usar o cartão de crédito”, salienta o diretor do setor de cartões da empresa Nubank. Portanto, de maneira gradativa, a nova função deve ser liberada para todos os usuários, principalmente, aqueles que já possuem uma boa relação com a empresa.

