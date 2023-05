Valor da CNH em 2023 ASSUSTA os brasileiros; atualização saiu HOJE

Muitos brasileiros sonham em conseguir emitir a sua carteira de habilitação. Os preços no Brasil são bem salgados e isso pode adiar o sonho para muitos. Com a nova atualização vigente neste ano os preços podem chegar a até R$ 3 mil. Isto é, o conjunto base de categorias: A-B. Variando de estado para estado, veja abaixo quais são os custos fixos e os variáveis que devem ser pagos para tirar a primeira habilitação!

Valor da CNH 2023 assusta brasileiros | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Preço da CNH sobe novamente

Algo que pesa durante o processo de habilitação são as taxas do Detran. Em alguns estados como é o caso de Minas Gerais, as taxas podem chegar a até R$ 716,33. Em contrapartida, no Rio de Janeiro existe uma taxa única de serviços de apenas R$ 366,48. Essa quantia é referente as taxas pagas ao Estado, sem contar as demais pagas nos centros de ensino e durante as provas práticas.

Sem contar que há opcionais. Como o simulador de carro, que era obrigatório até 2019 ou até mesmo aulas extras. Podendo somar ainda mais no montante final. Por mais que não seja possível definir o valor base da CNH 2023, porque em cada estado é muito variado: é possível detalhar os preços bases em alguns estados em seus respectivos serviços. Veja!

Taxa referente ao exame médico: R$ 113,06 (entregue diretamente no profissional indicado)

Taxa referente a avaliação psicológica (entregue diretamente ao psicólogo indicado)

No caso dessas duas taxas, em algumas cidades que possuem o Vapt Vupt, todos são realizados lá. Com taxas que podem ser pagadas pela autoescola e debitadas posteriormente nos repasses das aulas.

Aulas teóricas (valor depende de cada autoescola);

Taxa da prova teórica: R$ 47,11;

Aulas práticas (valor depende de cada autoescola);

Taxa da prova prática: R$ 47,11;

Taxa de emissão e envio da CNH provisória: R$ 124,06;

Taxa de re-teste: R$ 150-300.

Portanto, são taxas bem salgadas e dependendo do estado pode aumentar bastante! É recomendado sempre optar por autoescolas de confiança e que realmente estejam dedicadas ao ensino do aluno, a fim de que ele não venha ser reprovado. As taxas podem aumentar de acordo com o estado.

Cuidado com golpes

Por conta desse procedimento árduo e caro, para ser sincero: muitas pessoas estão caindo no golpe da falsa CNH. Cujo é anunciado em grupos do WhatsApp as carteiras de motorista por preços bem acessíveis. Algo em torno de até 70% de desconto ou mais.

Há duas opções: ou o comprador irá receber um documento falso ou sequer irá receber alguma coisa. Isso acaba deixando os mesmos constrangidos e acabam sem denunciar aos órgãos competentes. Visto que quem realiza essa compra, também estará automaticamente cometendo crime de falsificação de documentos.

Portanto, é importante estar em alerta e saber que não há nada tão fácil assim. E que o processo de habilitação é árduo, mas é garantido para a vida toda o conhecimento adquirido. É apenas uma etapa da vida a ser vencida. Bem como as provas escolares.

Aos que não podem pagar, é recomendado aguardar a liberação das vagas da CNH Social de seu estado. Conseguindo realizar as aulas e exames gratuitamente e tudo dentro da lei. Sendo necessário apenas ser maior de idade e estar com os dados atualizados no Cadastro Único.