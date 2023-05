Cadastro Único: você tem direito a estes benefícios e nem sabia

A plataforma do Cadastro Único foi criada pelo Governo Federal para conseguir ter um controle de todas as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social e para ter uma inclusão social para fornecer benefícios e acessos para essas famílias.

Na plataforma, as famílias são identificadas com um tipo de perfil que tem necessidade e assim permite a distribuição de um auxílio que realmente vai ajudar a família. Quer conhecer um pouco mais como funciona o Cadastro Único? Continue lendo esse texto para saber os benefícios que ele oferece a todas as famílias.

Cadastro Único

O cadastro único é conhecido como CadÚnico, ele funciona como um banco de dados e informações diretamente das famílias brasileiras inscritas para que o governo tenha acesso a real situação de cada família.

O cadastro único foi totalmente criado para ser mais fácil a identificação de cada família e também a busca pela quais benefícios a família tem direito de receber que é pago pelo governo. Assim que a família faz o cadastro ela fornece informações como escolaridade, renda, trabalho, quantas pessoas moram na casa e entre outras. Todas essas informações formam um conjunto para analisar qual benefício aquela família precisa, como por exemplo: BPC, Bolsa Família e outros.

Assim que a família faz inscrição no CadÚnico elas começam a ter acesso a alguns serviços públicos que pode trazer diversos benefícios como: desconto em tarifas de água, desconto em tarifa de energia elétrica, descontos em documentos básicos como: CPF, RG, Carteira de Trabalho e outros.

Ou seja, o cadastro único é uma plataforma extremamente importância e eficiente para identificar o perfil de cada família e ajudar no que realmente ela precisa, pois as famílias que se inscrevem no CadÚnico são famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, e partir do cadastro as políticas públicas consegue ser mais efetiva para quem precisa.

Como fazer a inscrição no Cadastro Único?

É preciso ver a renda da família se está dentro dos critérios, a família preciosa ter renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa ou 3 salários-mínimos de renda total. Se tiver isso, é necessário escolher uma pessoa que vai representar a família, deve ser maior que 16 anos e ir até o CRAS para responder as perguntas da entrevista, preferencialmente mulher, e na hora da entrevista já deve levar documentos como:

RG

CPG

Título de eleitor

Para as famílias que são indígenas e quilombolas é possível levar outros documentos de apresentação. Pode entrar no aplicativo do Cadastro Único e fazer um pré-cadastro.

Depois do pré-cadastro a pessoa tem 240 dias para ir no CRAS pessoalmente e apresentar um documento de todas as pessoas que moram na casa:

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento;

CPF;

Carteira de Identidade (RG);

Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI);

Carteira de Trabalho;

Título de Eleitor.

