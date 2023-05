Top 5 mais RICOS entre os influenciadores do TikTok

O Tik Tok é uma plataforma que está crescendo bastante e se tornando popular, nesse app todos os usuários podem compartilhar vídeos curtos de dança, educação, comédia e diversos outros temas, tudo isso é para ter entretenimento, além disso a rede também se tornou lucrativa para muitos influenciadores.

Tem cinco criadores de conteúdo no TikTok que são os mais ricos. Continue lendo o texto abaixo. São criadores de conteúdo que tem milhares de seguidores e que conseguiram transformar sua fama em uma renda boa. São desde celebridades de Hollywood até dançarinos que estão ganhando fama, eles se destacam pela criatividade e talento, mas também por ser popular.

veja quanto eles ganham por post. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

5 ricos do TikTok

1 – Will Smith

Will Smith é conhecido como ator, no entanto também é influenciador bem popular no app do TikTok. Will é ator, rapper, compositor, produtor e ganha cerca de R$ 266 mil por cada post que cria. No app ele tem mais de 72 milhões de seguidores e tem mais de 160 vídeos no TikTok, ou seja, o patrimônio líquido está estimado em R$ 1,7 bilhão.

2 – Charli D’Amelio

Charli D’Amelio ganhou grande destaque no TikTok no ano de 2019 devido aos seus vídeos de dança que estão viralizando, ela foi convidada para dançar com a conta Bebe Rexha durante o show para os Jonas Brothers no Barclays Center que aconteceu em Nova York.

Seu patrimônio líquido é de R$ 100 milhões e ela ganha cerca de R$ 528 mil por cada post postado.

3 – Addison Rae

Addison Rae tem mais de 88 milhões de seguidores no aplicativo TikTok e tem um patrimônio líquido no valor de R$ 75 milhões. Ela também abandonou a faculdade para se dedicar a carreira do TikTok e está crescendo bastante. Está ganhando atualmente cerca de R$ 327 mil por post.

4 – Dixie D’Amelio

Dixie D’Amelio, que é a irmã mais velha de Charli D’Amelio, também está conseguindo tirar uma grana com o app TikTok e entrou para a lista dos 5 mais ricos do aplicativo. Ela tem 57,4 milhões de seguidores e fechou várias parcerias, principalmente com a sua própria irmã e com empresas de roupas e maquiagem.

Dixie está focando em construir sua carreira musical e já lançou seu primeiro single ao qual superou Kanye West. Dixie também já foi em programas ao qual contribuiu para a sua renda para R$ 50 milhões e ganha atualmente R$ 214 mil por post.

5 – Kimberly Loaiza

Kimberly é uma das mexicanas mais populares do TikTok e também no YouTube, ela virou conhecida por tratar de temas de vlog de forma ousada e que chama bastante atenção, além de postar vídeos com desafios e tutoriais. Kimberly é reconhecida como ícone da moda e virou referência.

Ela tem 72 milhões de seguidores na plataforma e ganha cerca de R$ 238 mil por cada post novo.

