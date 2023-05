Fique ligado no GOLPE! CNH sem aula e sem prova no Detran

Por mais que as pessoas adorem facilidades, é ideal colocar na balança quando isso pode ou não ser algo verídico. O processo de emissão da 1° habilitação é um pouco puxado e pode ser uma grande missão para muitos. Possuem muitas etapas teóricas e práticas: e o pior, fadadas à reprovação. As taxas são altíssimas, e reprovar uma única vez pode significar o fim para algumas pessoas que não podem arcar com todas as taxas de re-teste. Muitos acabam indo por vias mais fáceis, que é o caso da CNH sem aula e prova no Detran. Será verdade? Entenda o que a lei diz sobre isso e evite cair em golpes!

CNH sem aula? Novo golpe é divulgado | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

CNH sem aula e sem prova?

Não é raro encontrar em grupos do WhatsApp milhares de pessoas ofertando aos membros notas falsas e cartões de crédito. Nos últimos dias surgiram os vendedores de CNH, que ofertam as carteiras de motorista aos membros por preços super acessíveis. A promessa é de que poderá ser emitida de qualquer categoria, inclusive com adição do trabalho remunerado.

Os valores são bem variados, e no caso da habilitação mais comum: A-B, pode sair por até R$ 500. Entretanto, a grande verdade é que isso não existe. Ou o destinatário irá receber um documento falso ou sequer irá receber nada.

É um golpe bem fácil de cair e cujo pouco a polícia poderá fazer. E isso ajuda muito os golpistas. Porque quem cai no golpe também está cometendo um crime. Também se enquadra em falsificação de documentos. Desse modo, as vítimas acabam tendo medo de denunciar com receio das consequências.

Enquanto isso, os principais criminosos ficam tranquilos! Portanto, não existe CNH com facilidades. É realmente um processo árduo, difícil e que carece de bastante esforço.

Os preços médios de uma CNH comum, isto é, carro e moto: é de R$ 2.500 a R$ 3.000. Muitas autoescolas até mesmo parcelam no boleto, o que favorece aos alunos que não têm um limite tão alto no cartão de crédito. Ou seja, há muitas facilidades dentro da lei a fim de que todos consigam tirar sua primeira habilitação.

Leia mais: Casas e apartamentos por apenas R$ 19 MIL! Banco oferece oportunidades de compra

Como saber se a CNH é falsa?

A primeira dica é quando ela é emitida muito rapidamente. A primeira habilitação é um processo mais demorado. É necessário a realização de alguns exames antes mesmo de começar as aulas teóricas. Posteriormente é feito uma prova teórica e só então as aulas práticas. E por fim, a tão popular baliza. Isso demora em média 30 dias em algumas cidades. Dependendo da demanda e disponibilidade do aluno.

Portanto, se há uma promessa de burlar essas etapas. Com certeza será falsa. Na CNH existe um QR Code e alguns números de cadastro que correlacionam com o cidadão. Entre no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e escaneie o QR Code a fim de verificar sua veracidade.

E por fim: para tirar todas as dúvidas. É possível ir até um Guarda Civil Municipal ou Agente de Trânsito e pedir para ele verificar o documento. Como eles possuem acesso direito ao Detran regional, rapidamente eles irão analisar a veracidade do documento. Sempre desconfie de facilidades. Por mais que seja um procedimento demorado, é uma única vez nada vida e sua validade é para toda a vida.