CPF na nota: boas razões para começar a usar o benefício

Toda vez que vai ao mercado ou comércio a frase que mais escuta é “CPF na nota?”, e a maioria dos brasileiros respondem que não. Por mais que esse hábito não seja frequente no Brasil ainda sim alguns aceitam colocar o CPF na nota em estabelecimentos comerciais.

Com essa atitude é possível você ter vantagens em impostos em alguns programas de estados, e maioria dos brasileiros não sabem disso. É um comportamento que se o brasileiro começar vai trazer vantagens para ele mesmo, lembrando que vai depender do estado de onde você mora.

Alguns estados possuem os mesmos benefícios ao colocar sempre o CPF na nota fiscal e aproveitar incentivos financeiros. Continue lendo o texto para entender melhor e já começar a ter esse hábito.

Descontos quando coloco o CPF na nota fiscal

Uma das vantagens ao escolher colocar o CPF na nota fiscal é resgatar créditos das compras que foram realizadas, assim que a pessoa coloca o CPF da nota uma parte do ICMS da compra é devolvida e vai proporcionar o retorno financeiro ao consumidor, como informado acima vai depender do programa vigente.

Alguns comércios oferecem descontos especiais para os clientes que conseguem acumular nota fiscal com o mesmo CPF inserido, esses descontos chegam até 10% do valor do IPVA no próximo ano, para quem não sabe tem estados que também dá descontos no pagamento do IPTU.

CPF na nota consegue da participação em sorteios

Outros benefícios que a pessoa tem ao colocar CPF na nota fiscal é que ela pode participar de sorteios e também concorrer prêmios, alguns estados fazem sorteios mensais e são totalmente baseados em notas fiscais com o CPF. Esses prêmios têm um valor muito bom, eles variam de R$ 5 mil a R$ 1 milhão, ou seja, toda vez que você coloca o CPF na nota tem chances de ganhar.

Score de crédito

Uma boa vantagem para os brasileiros que colocam CPF na nota é que eles podem impactar positivamente o seu score de crédito, ou seja, assim que registrar suas transações vai mostrar que é um bom pagador. E com essas ações o seu score de crédito pode aumentar.

Aproveite todos os benefícios

Para que você realmente consiga desfrutar dessas vantagens pode analisar se o programa no estado onde você mora tem cadastro prévio para o consumidor, assim você pode ficar apto e já concorrer a esses benefícios e ter vantagens financeiras.

Informe o número do seu CPF na nota fiscal e já comece a aproveitar os benefícios que essa prática que pode trazer dinheiro de volta para a sua carteira. Entre também na página oficial do programa no estado para ter todas as informações.

