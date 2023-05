ATUALIZADO! Como aumentar o score da Serasa ainda em 2023

Todo mundo deseja ter um bom valor de limite de crédito, mas para ser possível conseguir um cartão de crédito, financiamento ou até mesmo um empréstimo é preciso ter um score alto pelos bancos. Esse é score é dado através da pontuação que é calculada pelo Serasa, assim as instituições financeiras conseguem verificar se um cliente tem realmente condições de pagar o crédito que ele solicitou.

Sabemos que a realidade dos brasileiros não é tão boa e fácil assim quanto parece, a maioria tem score baixo e sofre para tentar aumentar a pontuação. A pontuação do score pode variar entre 0 a 100 pontos, porém se o consumidor tem 300 pontos ele pode ter risco de inadimplência, agora se a pontuação estiver entre os 300 a 700 é um risco médio, se estar acima de 700 o risco é muito baixo.

veja os fatores que interferem no seu score. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Fatores que interferem no score

O score leva em consideração vários fatores que estão inclusos em nossos hábitos diariamente, ou seja, pagamento de contas em dia, qual o seu nível de relacionamento financeiro com as empresas, se é bom pagador se é ruim, qual o histórico de dívidas, os dados estão sempre atualizados, entre outros.

Como podemos analisar, são diversos fatores que eles observam. Tendo o acesso ao score é possível também manter um controle financeiro, e assim o conhecimento de quando os pontos estão altos ou baixos e também em qual ocasião isso pode acontecer, a pessoa tendo esse conhecimento pode ter um impacto positivo no seu consumo.

Vale ressaltar que quando o score aumenta, automaticamente também aumentam as chances de a pessoa ter aprovação do cartão de crédito, empréstimo ou do financiamento.

Dicas para aumentar a pontuação do score

Mantenha sempre suas dívidas pagas em dia, e se tiver dívidas tente negociar o mais rápido possível para fazer o pagamento, é o primeiro passo para aumentar o score. Lembrando que tem como negociar as dívidas pelo Serasa Limpa Nome.

Pague todos os boletos em dia, se preferir até coloque em débito automático para ter certeza de que será pago na data certa e não corre risco de você esquecer de efetuar o pagamento.

É importante manter sempre o cadastro positivo ativo pois assim mostra o seu relacionamento com as empresas nos últimos 12 meses, e tendo acesso ao seu histórico financeiro as instituições vão analisar melhor se é um bom pagador, quanto mais longo o seu relacionamento, mas relevante é essa informação.

Aprenda e pedir crédito da forma correta e consciente. É normal que as pessoas se empolguem na hora de solicitar o crédito e acabam pedindo um valor muito alto. Quando as consultas por empresas são feitas no nome da pessoa, isso pode soar como uma busca descontrolada por um crédito, quanto menos pedido de crédito você fizer menor será o impacto.

