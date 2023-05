Casas e apartamentos por apenas R$ 19 MIL! Banco oferece oportunidades de compra

O Banco Bradesco atualmente está realizando nada menos que um leilão de imóveis, destinado a todas as pessoas que buscam uma boa oportunidade de adquirir casas e apartamentos. O respectivo certame, por sinal, vai ser realizado exatamente no dia 31, último dia de maio, exatamente às 20h (horário de Brasília), e diretamente no site da Mega Leilões.

Fernando Cerello, que é um leiloeiro oficial deste evento, irá avaliar todos os lances relacionados a 47 imóveis, sendo eles comerciais e residenciais, além de terrenos, todos eles em áreas urbanas e rurais, espalhadas por 15 estados do Brasil.

Vale frisar, ainda, que os valores das propostas a serem feitas inicialmente começam somente em R$ 19 mil, e são finalizados em R$ 1,4 milhões.

Boa parte desses das casas e apartamentos leiloados possui ótima localização e metragens que atendem a diversas necessidades, sendo que estes são os estados que serão contemplados:

1. Amazonas

2. Bahia

3. Ceará

4. Goiás

5. Mato Grosso

6. Mato Grosso do Sul

7. Minas Gerais

8. Paraná

9. Paraíba

10. Pará

11. Pernambuco

12. Rio Grande do Norte

13. Rio Grande do Sul

14. Rio de Janeiro

15. São Paulo

Casas e apartamentos podem ser uma ótima opção de investimento | Imagem: Francesca Tosolini / unsplash.com

Uma oportunidade imperdível de comprar casas e apartamentos

Os imóveis leiloados, como já citado, atendem a diversas necessidades, inclusive no que diz respeito às necessidades financeiras.

Eles serão disponibilizados em metragens e preços bem variáveis.

Em Campo Grande (MS), por exemplo, mais especificamente no bairro Vila Miguel, será leiloada uma casa que possui 864 m² de terreno, e 332 m³ de área construída, tendo R$ 1,4 milhão como lance mínimo.

Já em Indaiatuba (SP), no bairro Jardim Regina, um dos destaques é uma casa de 146 m², que está em um terreno de 260 m² e será leiloada pelo valor inicial de R$ 318 mil.

Lembrando, mais uma vez, que também terão imóveis com R$ 19 mil de lance mínimo. Ou seja: é a oportunidade ideal para quem busca casas e apartamentos como moradia ou como investimento.

Veja também: A verdade sobre o CARRO POPULAR de Lula: quanto vai custar?

O que fazer para participar deste leilão

Todas as pessoas interessadas em participar deste leilão devem, antes de mais nada, acessar o site da Mega Leilões, por meio do endereço web www.megaleiloes.com.br, e realizar um rápido cadastro, para que seja possível de fato fazer uma proposta.

Isso sem citar o fato de que também é neste site que está o edital no qual estão literalmente todas as informações que devem ser seguidas, para que o lance seja realizado.

No que diz respeito ao pagamento propriamente dito, vale saber que é possível escolher parcelá-lo em 12 vezes, ou mesmo pagar à vista, tendo 10% de desconto. Porém, caso opte por parcelar, o comprador deverá deixar 25% do valor como sinal, sem os juros e as correções.

Já no que diz respeito a casas e apartamentos que ultrapassem os R$ 100 mil, o Banco Bradesco solicita que o sinal seja de 30%, podendo o restante ser pago em 36 parcelas, ou até mesmo em 48. Os juros, neste caso, são de 12% ao ano, mais taxa mensal.

Veja também: Quando começará a ser pago o novo salário-mínimo de R$ 1.389