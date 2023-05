Conheça os 6 números que MAIS SAEM na Mega-Sena desde SEMPRE

Ficar milionário de um dia para o outro é o sonho de qualquer pessoa, inclusive dos brasileiros. E, para se verem realizando tal sonho, não são poucas as pessoas que se veem constantemente “fazendo uma fezinha” na famosa Mega-Sena.

Afinal, uma aposta neste jogo tão famoso, disponível nas Casas Lotéricas de todo o país, é realmente uma maneira muito rápida de ter acesso a uma fortuna. Desde que, claro, o apostador também tenha acesso a um considerável golpe de sorte.

Em todo caso, há quem ache que realmente vale a pena tentar, mesmo que o número de apostadores seja muito grande.

E por falar em números: saber quais são aqueles que mais saem nos sorteios é uma forma de encurtar o caminho rumo à riqueza. Portanto, quem quer ter chances reais de ganhar muito dinheiro não pode deixar de ler o artigo a seguir.

Muitos brasileiros querem ficar ricos apostando na Mega-Sena | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A loteria é um meio que os brasileiros utilizam para ficarem ricos

No decorrer dos últimos anos, a loteria, de modo geral (com todos os jogos que fazem parte dela) começou a ser um “espaço” no qual as pessoas conseguem demonstrar a esperança que possuem, no que diz respeito a realizar o sonho de ter acesso à riqueza.

E as tentativas realizadas são embasadas pelos prêmios milionários que já foram pagos, bem como pelas diversas histórias de superação, de quem já teve o gostinho de ser um ganhador.

Se tratando especificamente do Brasil, ainda existem aqueles momentos mais especiais, nos quais os prêmios se tornam ainda mais tentadores. É o caso, por exemplo, da Mega-Sena cujo sorteio acontece no finalzinho de dezembro, ficando ela conhecida como Mega da Virada.

Os números que mais aparecem no sorteio da famosa Mega-Sena

Independentemente da época do ano que decida apostar na Mega-Sena, porém, é interessante que o apostador tenha conhecimento a respeito dos números que mais são sorteados, a fim de que aumente suas chances de ficar rico.

E a boa notícia é que de fato existe uma lista a esse respeito: ela foi criada considerando os últimos 27 anos, desde 1996 até os sorteios realizados no mês de maio de 2023.

E estes são os 6 números que mais surgiram nos sorteios, dentro deste período

1. Número 10 (foi sorteado 302 vezes);

2. Número 53 (foi sorteado 300 vezes);

3. Número 05 (foi sorteado 288 vezes);

4. Número 37 (foi sorteado 282 vezes);

5. Número 33 (foi sorteado 281 vezes);

6. Número 23 (foi sorteado 278 vezes).

Apostar primeiro na probabilidade, utilizado estes números em cada jogo que fizer, pode realmente fazer uma pessoa ter sorte.

Porém, também é preciso evitar aqueles que menos apareceram nos sorteios realizados dentro do período acima citado, sendo eles:

1. Número 42 (não saiu nos últimos 90 sorteios);

2. Número 40 (não saiu nos últimos 72 sorteios);

3. Número 56 (não saiu nos últimos 33 sorteios);

4. Número 54 (não saiu nos últimos 29 sorteios);

5. Número 45 (não saiu nos últimos 28 sorteios);

6. Número 08 (não saiu nos últimos 24 sorteios).

Não existe nenhum manual a ser seguido

Independentemente das listas acima, a da possibilidade de os primeiros 6 números realmente aparecerem mais, é importante lembrar que não existe nenhum manual que possa ser seguido, quando se trata de jogar na Mega-Sena ou fazer apostas em jogos similares.

Quem pretende ganhar o prêmio máximo da Mega precisa acertar 6 números, mas pode fazer isso seguindo sua própria intuição.

