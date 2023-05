TOP 5 profissões de HUMANAS para se dar bem e ganhar muito dinheiro

Profissões que dão dinheiro – Frequentemente, na hora de escolher uma carreira, as áreas de humanas são desacreditadas, consideradas inferiores em termos de retorno financeiro quando comparadas às profissões de exatas e tecnologia. Porém, não se deixe enganar: as carreiras nas ciências humanas podem oferecer remunerações substanciais. Destacamos neste artigo cinco profissões nesse campo de estudos que oferecem compensações financeiras atraentes.

Carreiras de humanas e dinheiro: descubra profissões com salários satisfatórios. Foto: divulgação

Profissões para ganhar dinheiro de verdade

Começamos com a posição de Diretor de Recursos Humanos, um cargo de alta responsabilidade dentro de uma organização. Este profissional é fundamental na gestão do capital humano da empresa, dedicando-se a liderar a área responsável pela carreira dos colaboradores. O seu papel é crucial para garantir a satisfação e desenvolvimento da equipe, o que justifica uma remuneração média robusta, em torno de R$ 27.567,84.

Veja também: Lista de profissões que NÃO podem mais se tornar MEI

Avançando para o campo da conformidade regulatória, encontramos a figura do Diretor de Compliance. Esse profissional desempenha um papel crucial no mundo corporativo, ainda que para muitos o termo “compliance” possa parecer desconhecido. O Diretor de Compliance é responsável por assegurar que as operações de uma empresa, sejam elas internas ou externas, estejam em conformidade com a legislação vigente e as normas regulatórias. Sua relevância no funcionamento adequado de uma organização é refletida no salário médio de R$ 22.342,16.

Para aqueles que têm paixão por educação e pesquisa, a carreira acadêmica pode ser uma opção atraente. Um Professor de Ensino Superior na área de Pesquisa Educacional, por exemplo, pode alcançar uma remuneração média de R$ 18.684,75. Este profissional é encarregado de conduzir investigações acadêmicas sobre diversas questões educacionais, além de formar os futuros profissionais na sua área de atuação.

Seguindo para o lado mais criativo e estratégico das ciências humanas, encontramos a carreira de Diretor de Marketing. Este profissional, que tem como missão desenvolver e implementar estratégias de marketing para impulsionar o sucesso da empresa, pode esperar um salário médio de R$ 19.278,00. A remuneração atrativa reflete a importância da função, que exige criatividade, visão estratégica e conhecimento das tendências de mercado.

Carreiras

Por fim, o Profissional de Relações Internacionais abre um leque de oportunidades para além da carreira diplomática, frequentemente associada a essa formação. Os graduados em relações internacionais podem encontrar posições em diversas organizações e indústrias, com um salário médio de R$ 12.078,04. Suas habilidades são demandadas para lidar com questões de âmbito global, sejam elas políticas, econômicas ou culturais.

A escolha da carreira ideal é um processo pessoal e deve considerar, além da questão financeira, os interesses, habilidades e objetivos de cada indivíduo. Cada uma das carreiras mencionadas apresenta suas peculiaridades e oportunidades. Portanto, a recompensa financeira é apenas um dos aspectos a se levar em conta quando se escolhe uma carreira nas ciências humanas – um campo de estudos que, ao contrário do que muitos possam pensar, tem sim um potencial financeiro atraente.

Veja também: 4 falhas no trabalho que acabam na JUSTIÇA! Fique atento