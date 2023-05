Salários de R$ 10 MIL: diversos concursos abertos com ÓTIMA remuneração

Concursos abertos para toda a população – O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) afirma que o salário mínimo atual necessário para o sustento de um brasileiro deveria ser de R$ 6,6 mil. No entanto, há uma luz no fim do túnel para aqueles que buscam uma remuneração acima deste valor: neste momento, diversas oportunidades surgem no país com a abertura de 47 mil vagas, cujos salários alcançam até R$ 10 mil por mês. Essas vagas estão disponíveis em concursos públicos, que além de oferecerem salários compatíveis com o custo de vida, também proporcionam a estabilidade empregatícia característica das carreiras públicas.

A Prefeitura de São José do Rio Preto está com vagas abertas com salários que podem chegar a R$ 10,4 mil, variando de acordo com o nível de escolaridade. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Vagas em concursos abertos

Um desses concursos é oferecido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), que anunciou um total de mais de 600 vagas imediatas distribuídas em 11 estados. Além de uma remuneração base de R$ 9 mil, os candidatos aprovados também terão acesso a benefícios como auxílios transporte e creche, além de planos de saúde, odontológico e de previdência complementar, o que pode elevar a remuneração total para até R$ 10 mil. As inscrições para o concurso do Serpro estão abertas até o dia 2 do próximo mês, com a aplicação de provas objetivas previstas para o dia 23 de julho em todas as capitais.

No estado de São Paulo, a Prefeitura de São José do Rio Preto está oferecendo 138 vagas com salários que variam de R$ 2,6 mil a R$ 10,4 mil, para cargos que exigem desde o ensino médio até a formação superior. As inscrições estão abertas até o dia 6 de julho, com provas agendadas para o dia 20 de agosto.

Outra oportunidade está disponível na Prefeitura de Santo André, também em São Paulo, que anunciou um concurso com 453 vagas imediatas, incluindo uma remuneração de R$ 9,7 mil para bacharéis em Direito que atuarão na procuradoria. As inscrições para este concurso estão abertas até o dia 6 de julho.

A Prefeitura de São Paulo, por sua vez, abriu 175 vagas para o cargo de Fiscal de Posturas, com uma remuneração inicial de R$ 8 mil. O prazo de inscrições para este concurso será aberto no próximo dia 31, com encerramento previsto para o dia 6 de julho. As provas objetiva e dissertativa estão agendadas para o dia 27 de agosto.

Mais oportunidades

Outra oportunidade com remuneração atrativa está sendo oferecida pela Prefeitura de Itu, também no estado de São Paulo. O concurso disponibiliza 229 vagas imediatas, com salários variando de R$ 1,9 mil a R$ 16,5 mil. As inscrições para este concurso abrem no próximo dia 29 e vão até o dia 12 de junho, com provas programadas para os meses de junho e agosto.

Essas oportunidades em concursos públicos representam uma chance significativa para os profissionais brasileiros que buscam uma remuneração adequada ao custo de vida atual.

