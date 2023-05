Auxílio Gás não é mais O MESMO e você pode ser afetado

Novidade sobre o Auxílio Gás – O Auxílio Gás, conhecido também como Vale Gás, é uma concessão financeira oferecida pelo governo para auxiliar famílias em condição de vulnerabilidade social na aquisição de botijão de gás de cozinha. Com anúncio recente, o benefício passará por alterações no valor a partir de junho, fato que vem gerando expectativa entre os beneficiários. Neste artigo, desvendaremos como funciona o Auxílio Gás, os critérios para sua concessão, e detalharemos as mudanças previstas.

O Auxílio Gás é pago a cada dois meses e é depositado na Poupança Social Digital da Caixa, juntamente com o Bolsa Família. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Auxílio Gás mudou?

A concessão do Auxílio Gás tem como objetivo principal atenuar as dificuldades enfrentadas por famílias economicamente vulneráveis no Brasil, auxiliando-as na aquisição de gás de cozinha, um item essencial no dia a dia. O benefício, que tem seu valor baseado na média nacional do botijão de 13kg, é disponibilizado a cada dois meses. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) é a entidade responsável por calcular e divulgar mensalmente essa média, que determina o valor do benefício. Em abril, por exemplo, o valor do benefício foi de R$110,00.

Veja também: Governo bate o martelo e surpreende com novo VALOR do auxílio gás de junho

O pagamento do benefício é realizado por meio da Poupança Social Digital da Caixa Econômica Federal, a mesma plataforma utilizada para o pagamento do benefício Bolsa Família. Nos meses designados para o pagamento do Auxílio Gás, este é depositado junto com o pagamento do Bolsa Família, seguindo o final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Para o ano de 2023, o Auxílio Gás será pago em fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro.

A elegibilidade para o Auxílio Gás requer alguns critérios. As famílias interessadas devem possuir inscrição atualizada no CadÚnico, processo que pode ser realizado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Ademais, é necessário que a renda per capita da família seja de até meio salário mínimo, o que equivale atualmente a R$660, ou que a renda total não ultrapasse três salários mínimos. Além disso, famílias beneficiárias do Bolsa Família ou do Benefício de Prestação Continuada (BPC) também podem se candidatar ao Vale Gás, desde que se encaixem nos critérios de renda estabelecidos. Atualmente, mais de 5,7 milhões de famílias no Brasil são beneficiadas pelo Auxílio Gás, que é cumulativo com outros benefícios do governo federal.

O mês de junho de 2023 traz consigo uma alteração no benefício Auxílio Gás. A mudança consiste na redução do valor do benefício social, que seguirá a média nacional do botijão de gás de cozinha divulgada pela ANP. Com a nova modificação, o valor do Vale Gás ficará abaixo de R$100,00, de acordo com a média nacional do gás anunciada recentemente pela Petrobras.

Redução do valor

A perspectiva do governo em relação à redução do valor do produto é de que a alteração permita um aumento na disponibilidade de recursos para o programa, com a possibilidade de beneficiar um número maior de pessoas. A partir do terceiro ciclo de 2023, o pagamento do Auxílio Gás começará no dia 19 de junho, seguindo o calendário estabelecido para o Bolsa Família.

Em um contexto de desafios socioeconômicos, iniciativas como o Auxílio Gás são fundamentais para garantir um suporte básico às famílias em situação de vulnerabilidade social. Acompanhar as mudanças e entender como elas podem afetar a vida dos beneficiários é crucial para quem depende dessas ações governamentais. A continuidade deste tipo de política pública demonstra um compromisso em mitigar os efeitos das adversidades econômicas enfrentadas por uma parcela significativa da população brasileira.

Veja também: Cadastro Único: revelada a renda MÁXIMA para pedir auxílio ao governo