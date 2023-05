Nenhum mecânico quer que você DESCUBRA estas 5 coisas

Coisas de mecânico – Existem carros que parecem mais residir nas oficinas mecânicas do que nas garagens de suas casas. Se o seu veículo se enquadra nesse perfil e o mecânico já o conhece intimamente, pode ser um indício de que algo não está bem. Nesta matéria, daremos algumas dicas para manter seu carro em pleno funcionamento, ajudando você a desfrutar do prazer da direção sem frequentes visitas ao mecânico.

Seu mecânico conhece todas as coisas do seu carro, mas é importante ter algumas dicas para evitar gastos desnecessários na oficina. Foto: divulgação

Essas coisas podem incomodar seu mecânico

É preciso deixar claro que a intenção aqui não é desacreditar a competência e a honestidade dos profissionais mecânicos. Pelo contrário, muitos deles são verdadeiros especialistas, cujo trabalho é fundamental para manter nossos veículos seguros e funcionando corretamente. No entanto, o propósito deste artigo é proporcionar aos proprietários de veículos uma visão mais clara de algumas medidas que podem ser tomadas para melhorar a vida útil de seus carros e, consequentemente, economizar em manutenção.

Vamos começar com o básico: a verificação regular dos níveis de água do radiador e do óleo do motor. Estes são elementos cruciais para o bom funcionamento de qualquer veículo. Se os níveis de água e óleo não forem mantidos adequadamente, pode haver sérios danos ao motor. Portanto, é importante verificar esses níveis regularmente e fazer a reposição ou a troca quando necessário.

Os pneus também são componentes vitais em um carro, sendo a principal ligação entre o veículo e a estrada. Pneus desgastados ou mal calibrados podem levar ao aumento do consumo de combustível e, o que é ainda mais grave, podem aumentar o risco de acidentes. É essencial manter os pneus calibrados de acordo com as especificações do fabricante e verificar regularmente as condições de rodagem.

A qualidade do combustível é outro fator crucial para a longevidade do seu veículo. Seja gasolina, etanol ou diesel, é essencial abastecer com combustível de boa qualidade para evitar danos e prejuízos ao funcionamento do carro.

Não deixe de usar seu carro!

Para muitas pessoas, pode parecer contraintuitivo, mas é extremamente benéfico para o veículo ser usado regularmente. Muitos carros, conhecidos como “carros de garagem”, raramente saem do estacionamento. No entanto, os componentes do veículo são projetados para funcionar, e deixá-los parados por muito tempo pode, na verdade, ser prejudicial. Se você não costuma usar seu carro com frequência, é recomendado ligá-lo por alguns minutos nos dias em que ele não for usado, além de pegar a estrada sempre que possível.

Por último, mas não menos importante, o modo como você dirige o seu carro pode ter um impacto significativo na sua vida útil. Acelerar ou frear excessivamente, por exemplo, são ações que podem levar ao desgaste prematuro do veículo, tirando-o de seu estado ideal de funcionamento. Portanto, respeitar os limites do veículo e da via é fundamental para prolongar a vida útil do carro, mesmo que isso possa parecer conservador.

Por isso, como mostramos acima, cuidar do seu veículo vai além das visitas regulares ao mecânico. Ao adotar medidas simples, como manter a verificação de fluidos em dia, zelar pela saúde dos pneus, usar combustível de qualidade, fazer o carro funcionar regularmente e adotar uma direção prudente, você pode desfrutar de uma relação mais duradoura e menos custosa com seu veículo.

