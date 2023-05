Aniversariante FANTASMA: ninguém nasce nestas datas do ano

É difícil encontrar um aniversariante nestas datas – Os aniversários, marcos significativos na vida de cada indivíduo, são motivo de alegria para uns e de apreensão para outros. No entanto, independentemente da emoção evocada, não há como negar o fato de que essas datas representam a celebração da vida. Um aspecto curioso dessa celebração é que algumas pessoas nasceram em dias considerados raros, com poucos brasileiros compartilhando sua data especial. Essas pessoas quebram o molde comum de compartilhar a data de aniversário com muitos outros.

No dia 7 de setembro, a taxa de nascimentos é menor do que a média diária, sendo uma das datas raras para um aniversariante. Foto: divulgação

Datas sem aniversariante?

Cada aniversário é uma ocasião singular, mas para alguns, a raridade de sua data de nascimento adiciona uma camada extra de singularidade à celebração. Esses indivíduos não precisam se preocupar com muitos outros comemorando no mesmo dia que eles. Eles são os sortudos que nasceram em datas que a maioria dos brasileiros não comemora.

Essa raridade é corroborada por dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) do Ministério da Saúde. O Sinasc fornece informações valiosas sobre padrões de nascimento no Brasil. Através de uma análise desses dados, podemos identificar algumas datas de aniversário particularmente raras.

O início do ano, 1º de janeiro, é uma dessas datas. Pode surpreender muitos saber que o Dia de Ano Novo registra a menor taxa de nascimentos durante todo o ano. O número de nascimentos neste dia é 12,43% menor do que a média diária brasileira.

Os feriados parecem ser um tema comum nas datas de aniversário raras. Por exemplo, 7 de setembro, o Dia da Independência do Brasil, tem uma taxa de nascimento 14,22% menor que a média diária. Talvez esses dias festivos, geralmente passados ​​com a família e longe do trabalho, também sejam dias de folga para a chegada de novos bebês.

O final de dezembro é outro período com baixas taxas de nascimento. O 30 de dezembro é uma data particularmente rara para aniversários. Isso não significa que as crianças não desejem nascer nesta data. Isso pode ser o resultado de médicos reagendando cesarianas para evitar feriados.

Outro feriado com poucos nascimentos é o 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. Nesta data, o número de nascimentos é 15,76% menor do que nos outros dias. O 15 de novembro, Dia da Proclamação da República, segue essa tendência.

A data mais rara de todas

No entanto, a coroa para a data de aniversário mais rara vai para o 29 de fevereiro, um dia que só ocorre em anos bissextos. Esses são anos divisíveis por 4, como 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032 e 2036.

Além dessas, existem outras datas consideradas raras para aniversários, como 24 de dezembro, 31 de dezembro, 2 de novembro e 25 de dezembro. Se você nasceu em um desses dias, pode se considerar parte de um clube exclusivo, o clube de pessoas nascidas em dias incomuns.

Em suma, os aniversários são celebrações significativas, cada um com sua própria nuance de singularidade. Para alguns sortudos, essa singularidade é aprimorada pela raridade de sua data de nascimento. Essas datas não são apenas momentos de celebração pessoal, mas também são lembretes da diversidade e singularidade inerentes à experiência humana.

