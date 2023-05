Quer ganhar dinheiro com a Netflix? Cuidado! Você pode acabar sem nada

Dá para ganhar dinheiro com a Netflix? Usuários brasileiros estão sendo alvo de um esquema enganoso que promete dinheiro em troca de assistir a filmes e séries na plataforma Netflix. O chamado “Sistema Netflix” tem se espalhado pelas redes sociais, atraindo pessoas com a promessa de ganhos diários de R$ 50 a R$ 200. No entanto, essa iniciativa não passa de um golpe, conforme confirmado pela própria Netflix.

Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Promessa de ganhar dinheiro com Netflix é falsa

O golpe funciona através de um site que é trocado periodicamente, dificultando sua identificação e denúncia pelas vítimas. No momento, o endereço utilizado pelos golpistas é “https://rapnegocios.online/netflix/”. O site apresenta diversos indícios de ser uma fraude, como erros de ortografia e o uso de uma data automatizada que cria um senso de urgência para induzir as pessoas a realizar a compra do suposto sistema.

Veja também: Fique atento! Netflix atualizou a política de compartilhamento

No vídeo exibido no site, o narrador se identifica como Marquinhos Toledo, o suposto desenvolvedor do Sistema Netflix. Ele afirma que a plataforma está premiando diretamente os assinantes com parte do dinheiro destinado às propagandas. No entanto, essas informações são falsas e visam confundir e enganar as vítimas. O vídeo apresenta depoimentos falsos de pessoas que supostamente estão ganhando dinheiro com o sistema, utilizando gatilhos psicológicos, como o senso de escassez e a exibição de comentários simulados do Facebook.

Esse golpe já causou prejuízos a diversas pessoas, como relatado no site Reclame Aqui, onde já existem reclamações de vítimas. Embora os golpistas não tenham acesso aos dados dos cartões das vítimas, é possível que utilizem as informações pessoais fornecidas durante a compra para futuras fraudes.

Para se proteger desse tipo de golpe, é essencial desconfiar de propostas que prometem dinheiro fácil. Além disso, é importante verificar a qualidade e veracidade da interface do site, ficar atento a erros de ortografia e observar o endereço do domínio, evitando sites com terminações incomuns, como .net ou .org. A Netflix reforça seu compromisso com a segurança dos assinantes e incentiva os clientes a denunciarem fraudes e tirarem dúvidas através do link de suporte disponibilizado.

Golpes virtuais

Esse caso serve como um alerta para a necessidade de estar atento a possíveis golpes na internet e de tomar precauções na hora de fornecer informações pessoais ou financeiras. A conscientização sobre os riscos e a adoção de medidas de segurança são essenciais para evitar cair em armadilhas virtuais cada vez mais sofisticadas. A responsabilidade também é compartilhada entre os usuários, empresas e plataformas de mídia social, que devem estar atentos e agir proativamente para detectar e combater atividades fraudulentas.

Os golpes virtuais estão cada vez mais presentes, exigindo dos usuários uma postura alerta e cuidadosa ao navegar na internet. Além do golpe do “Sistema Netflix”, outros esquemas fraudulentos têm sido disseminados, aproveitando-se da ingenuidade e da busca por oportunidades de ganhar dinheiro de forma rápida e fácil. É fundamental adotar medidas de proteção, como manter programas antivírus atualizados, utilizar senhas seguras e não fornecer informações pessoais ou financeiras suspeitas. Além disso, é importante denunciar essas práticas e compartilhar informações com outros usuários para evitar que mais pessoas se tornem vítimas. A segurança digital é responsabilidade de todos.

Veja também: Lançamentos: 5 SÉRIES NOVAS da Netflix para assistir nesta semana