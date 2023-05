Concurso da Câmara dos Deputados 2023: 140 vagas e muitos benefícios

A meta de vários brasileiros é ter a tão sonhada estabilidade financeira e ela pode ser conquistada de uma forma bem fácil: através da realização de concursos públicos. Isso por conta que os funcionários públicos possuem a certeza que não podem ser demitidos, claro, há exceções, mas para que isso ocorra é preciso que algo bem grave tenha acontecido. E agora, uma nova oportunidade está surgindo, dessa vez, para o concurso da câmara dos deputados, ao todo, estão sendo ofertadas 140 vagas e inúmeros benefícios, saiba tudo sobre o assunto agora mesmo

Quais vagas estão disponíveis?

Após vários pedidos, o presidente da Câmara, isto é, Arthur Lira, autorizou a realização de um concurso público a fim de preencher 140 vagas na casa. Lembrando, que o concurso está considerando as vagas que estão abertas e também as aposentadorias que devem acontecer até o ano de 2026, ao todo, haverão vagas para os seguintes cargos:

Assistente social: 2 vagas;

Consultor legislativo: 32 vagas;

Consultores de orçamento e fiscalização financeira: 2 vagas;

Contador: 3 vagas;

Enfermeiro: 2 vagas;

Farmacêutico: 1 vaga;

Analistas de informática legislativa: 30 vagas;

Médico: 15 vagas;

Técnico legislativo: 33 vagas;

Técnico em material e patrimônio: 20 vagas.

Lembrando que o concurso foi autorizado, mas ainda precisa que o edital seja lançado, nele haverá todos os detalhes em relação às demais etapas que irão ocorrer no exame. As vagas são para início imediato e formação de Cadastro de Reserva.

Como se preparar para a prova?

O concurso público é uma prova diferente das demais, que ocorrem durante a vida escolar e acadêmica das pessoas, pois nele, nem sempre quem passa é a pessoa mais inteligente, mas sim, quem estudou com mais técnica e conseguiu fixar o conteúdo de maneira rápida. Basicamente, quem aprendeu não apenas a teoria, mas como responder questões, de maneira rápida e efetiva.

O primeiro passo para se preparar para o exame, é estudar as matérias básicas que geralmente caem na maioria do concurso. No caso do concurso em questão, as duas disciplinas que sempre estão presentes é português, espanhol e inglês, além de processo legislativo e conhecimentos específicos para cada área de atuação.

Portanto, após você escolher para qual cargo pretende prestar o concurso público, chegou a hora de você montar o seu cronograma e começar a estudar. Comece do início, não tenha vergonha disso, lembre-se: até mesmo o maior prédio do mundo, começou do alicerce, então, na vida dos concurseiros não seria diferente. Opte por videoaulas e também apostilas com questões, para cada conteúdo estudado, faça uma bateria de questões, para saber se realmente está com aquela matéria fixada em sua mente ou não. Caso não esteja, estude novamente, até conseguir ter um bom aproveitamento nelas.

Por fim, aos finais de semana ou a cada quinze dias, faça um simulado com os conteúdos que serão cobrados em sua prova, seja fiel em tudo, principalmente no tempo para responder às questões. Dessa maneira você estará preparado para quando chegar o dia do exame ser a melhor prova da sua vida.

