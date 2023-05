Menos de R$ 60 MIL! Finalmente o valor do novo carro popular foi revelado

Embora nem sempre queira, o brasileiro costuma recorrer à compra do famoso carro popular, a fim de ter mais autonomia no que diz respeito a se locomover diariamente, seja para ir e voltar do trabalho ou mesmo para poder desfrutar de momentos de lazer em família.

Obviamente, há quem faz esse tipo de compra mesmo querendo, na verdade, comprar um carro mais exclusivo. Porém, por conta dos altos impostos que são atrelados a este tipo de produto, adquirir os modelos populares acaba sendo a melhor saída. E, mesmo assim, essa muitas vezes é uma decisão que acaba pesando no bolso.

Logo, se até mesmo os carros mais populares e baratos costumam sair caro para os brasileiros, nada melhor do que existir uma iniciativa que busque deixá-los com preços mais atrativos.

E é justamente sobre uma iniciativa deste tipo que o artigo a seguir diz respeito.

O que será feito para que o carro popular fique mais barato no Brasil

O Governo Federal já fez o anúncio de um pacote composto por medidas voltadas para o setor automotivo, tendo o objetivo principal de diminuir o preço do carro popular. E a ideia não poderia ser mais simples: reduzir todos os impostos, de modo que os automóveis possam ter descontos que cheguem a pouco mais de 10%.

Cada desconto, por sua vez, será calculado sempre com base em alguns fatores, como o custo atual do veículo a ser vendido, a quantidade de poluentes que ele emite e a cadeia de produção de modo geral. Em resumo, quanto mais barato e limpo for o produto, mais barato ele será, principalmente se for produzido no Brasil.

Em entrevista à Jovem Pan, Leonardo Félix, que trabalha na Mobiauto como superintendente de conteúdo, explicou que os cortes nas alíquotas serão mais consideráveis para o carro popular que já é mais barato, que já possui mais eficiência em relação ao consumo e que tenha sido produzido aqui, de forma que tenha em seus componentes um maior nível de nacionalização.

Ele cita como exemplo o Peugeot 208, que é um modelo barato, mas que, por ser produzido na Argentina, pode não receber os mesmos descontos que um Fiat Mobi ou um Renault Kwid.

Exemplos de preços que podem ser esperados pelos brasileiros

Os critérios e as regras em relação à redução dos impostos ainda serão divulgados pelo Governo Federal. Porém, o especialista acima citado acredita que o Renault Kwid é o carro popular que possui as maiores chances de chegar ao desconto máximo, de 10,79%.

A Mobiauto, por sinal, criou uma lista com as estimativas dos novos preços dos carros populares, após o corte de tributos ser feito:

1. Carro Renault Kwid Zen: poderá custar R$ 61.500

2. Carro Fiat Mobi Like: poderá custar R$ 62.900

3. Carro Peugeot 208 Like: poderá custar R$ 65.900

4. Carro Citroen C3 Live: poderá custar R$ 65.800

5. Carro Fiat Argo 1.0: poderá custar R$ 73.300

6. Carro VW Polo Track: poderá custar R$ 75.000

7. Carro Hyundai HB20 Sense: poderá custar R$ 75.900

8. Carro Chevrolet Onix 1.0: poderá custar R$ 77.800

Ciro Avelar, que é mestre em Economia pel UnB (Universidade de Brasília), pontua que, uma vez adotada, a redução de impostos irá alavancar as vendas dos modelos 1.0 e, ainda, fornecer maior estímulo para a indústria em questão.

Ele ainda frisa que, uma vez simplificados os veículos de motor 1.0, o preço do carro popular poderá oscilar entre R$ 50 e R$ 60 mil. O comprador terá menos tecnologia ao seu dispor, mas continuará contando com todos os itens de segurança.

