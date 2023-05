Acabou o número do perfil? WhatsApp agora vai usar @

É raro, aliás, é extremamente raro encontrar uma pessoa que, atualmente, não utilize o WhatsApp para se comunicar com outras pessoas. Por sinal, este aplicativo se tornou tão famoso que mesmo quem aderiu à concorrência primeiro ficou por bons anos desfrutando de tudo que o “Whats” oferece.

E, ultimamente, ele tem oferecido cada vez mais novidades para os seus usuários.

Somente agora, no primeiro semestre de 2023, diversos recursos e mudanças foram anunciadas pela empresa Meta, como a criação de comunidade, a possibilidade de citar grupos inteiros nos recados postados dentro delas e, ainda, a possibilidade de criar enquetes de voto único, por exemplo.

Por fim, há um anúncio que de fato surpreendeu: pode ser que, muito em breve, o WhatsApp comece a usar @ para a identificação de usuários.

Mais detalhes sobre essa notícia no mínimo curiosa podem ser conferidos a seguir.

Os “irmãos” do WhatsApp já utilizam o @

A pergunta “qual é seu @?” é feita frequentemente pelos internautas que usam as redes sociais todos os dias. Afinal o famoso arroba nada mais é do que um símbolo que, já famoso por estar presente em todos os endereços de e-mail, também passou a fazer parte destas redes, como forma de identificar os usuários.

Inclusive, o Facebook e o Instagram, que são como irmãos do WhatsApp, por também pertencerem à Meta, já fazem uso dele. E, agora, chegou a vez do próprio “Whats” querer ter para si o símbolo tão famoso.

De acordo com informações divulgadas pelo WABetaInfo, que é um site especializado neste aplicativo, os testes relacionados à nova função já estão em andamento, sendo muito possível que, em breve, cada usuário possa ter seu próprio arroba de modo a tornar mais fácil a tarefa de rastrear contatos.

Inclusive, como já era de se esperar, tais testes estão sendo feitos na versão beta do app, uma vez que é nesta versão que as novidades são testadas, antes de realmente serem disponibilizadas para o público.

Na prática, porém, ainda não é possível saber como será o funcionamento do novo recurso.

Será que realmente é uma boa ideia?

De modo geral, a previsão é de que realmente o uso do @ irá colocar por terra a necessidade de sempre perguntar para alguém qual é o arroba que utiliza. Afinal, não existirá mais a necessidade de ter que ter o número de uma pessoa, para colocá-la nos contatos.

Além disso, manter contato com as empresas seria muito mais fácil, uma vez que bastaria escrever o arroba para achar o perfil desejado, sem nenhuma dificuldade.

Em resumo, portanto, realmente se trata de um bom recurso, que não fará com que os usuários fiquem reféns de números: lembrando que todas as conversas que tiverem início a parte desta funcionalidade também contarão com a criptografia de ponta a ponta.

Por fim, é preciso ter paciência, uma vez que não se sabe quando, exatamente, o WhatsApp irá de fato lançar a novidade.

