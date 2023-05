Sintoma ESTRANHO aparece e jovem descobre câncer em último estágio

Sintoma de câncer? Bailey McBreen, residente da Flórida, nos Estados Unidos, passou por uma experiência surpreendente ao descobrir que um sintoma aparentemente inofensivo, como arrotar excessivamente, era, na verdade, um sinal de um câncer de cólon em estágio avançado. Aos 24 anos, Bailey relatou que começou a notar um aumento significativo nos arrotos, chegando a ocorrer até 10 vezes por dia. Essa alteração levou-a a buscar ajuda médica, e foi então que foi diagnosticada com um tumor em estágio 3 em seu cólon transverso.

Conheça seu corpo e seus sinais! Reconhecer um sintoma pode salvar vidas e possibilitar um tratamento eficaz contra o câncer. Foto: divulgação

Este sintoma específico alertou sobre um câncer

Apesar de Bailey ter percebido que algo não estava certo, foi somente quando os sintomas se intensificaram, incluindo refluxo, cólicas estomacais e dificuldade para evacuar, que ela decidiu procurar ajuda médica. A realização de uma tomografia computadorizada revelou a presença do tumor.

De acordo com Bailey, o tumor causou o início da doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) e uma obstrução intestinal completa. Ela explicou que sua comida não estava sendo digerida adequadamente e ficava “preso” acima do tumor, o que levou ao refluxo e aos arrotos excessivos. Embora o arroto excessivo não seja um sintoma clássico do câncer de cólon, Bailey foi informada por seu oncologista de que provavelmente foi o início de seus sintomas.

Após o diagnóstico em janeiro, os médicos conseguiram remover o tumor e Bailey iniciou um tratamento de quimioterapia, que está programado para ser concluído em agosto. Ela descreve sua jornada como uma montanha-russa emocional, impactando todos os aspectos de sua vida.

Bailey também expressou surpresa com o diagnóstico, pois estava vivendo uma fase saudável de sua vida, mantendo uma rotina consistente de exercícios físicos. Ela enfatiza que o câncer não discrimina ninguém, mesmo aqueles que adotam um estilo de vida saudável.

O caso de Bailey destaca a importância de prestar atenção aos sinais sutis que nosso corpo nos dá e de buscar orientação médica adequada. O câncer de cólon é uma doença grave, e é essencial estar atento aos sintomas e realizar exames preventivos regulares para detecção precoce e tratamento eficaz. A história de Bailey serve como um lembrete de que nenhum sintoma deve ser ignorado, por mais insignificante que pareça, e que a saúde é um tesouro que devemos valorizar e cuidar.

Fique atento ao seu corpo

É crucial que estejamos atentos aos sinais que nosso corpo nos envia, pois eles podem ser indicativos de condições de saúde sérias, como o câncer. Qualquer alteração física ou sintoma persistente deve ser levado a sério e discutido com um profissional de saúde. O autoexame regular, como o exame de mamas ou o exame de pele para detectar sinais de câncer de mama ou de pele, respectivamente, pode ajudar na detecção precoce.

Caso você descubra uma condição preocupante, como o câncer, é fundamental buscar ajuda médica imediatamente. Agir rapidamente pode aumentar as chances de um diagnóstico precoce e tratamento adequado. É importante seguir as orientações médicas e realizar os exames e testes recomendados. Além disso, contar com o apoio emocional da família, amigos e de grupos de apoio pode ser extremamente benéfico durante esse período desafiador.

Lembre-se de que cada caso é único e requer um plano de tratamento personalizado. Mantenha-se informado sobre a condição, participe ativamente das decisões relacionadas à sua saúde e não hesite em buscar segundas opiniões, se necessário. O autocuidado e a atenção contínua à saúde são fundamentais para lidar com qualquer condição de saúde, incluindo o câncer.

