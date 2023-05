Concurso Público: 4 SUPER EDITAIS previstos para 2023

Para os amantes de concurso público, estão previstos 4 editais a serem lançados ainda em 2023 no país. Diversos órgãos fizeram as respectivas solicitações de preenchimento de vagas e, agora, aguardam a autorização do governo para que as provas possam acontecer.

Os concursos serão de níveis municipal, estadual, federal e com cargos de vários níveis de escolaridade. As informações sobre os 4 super editais seguem ao longo do texto a seguir.

Um concurso público pode ser a porta de entrada para um grande emprego | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Concurso Público EBSERH

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSERH, teve diversas atualizações devido a nomeação de uma Equipe de Planejamento da Contratação (EPC). Eles visam a contratação de uma banca organizadora. Está disponível no site da instituição a Portaria com a nomeação da equipe, sendo a de nº 91/2023.

Inicialmente, a equipe terá um prazo de conclusão dos trabalhos de 30 dias, sendo contados a partir do dia 09 de maio de 2023. O novo certame ainda está sem quantidade de vagas e cargos, porém, o edital deve ser lançado em 2023.

Em 2019, quando foi feita a última seleção, tinha o objetivo de preencher 1.660 vagas, além dessas, havia os cargos reserva, distribuídos nas áreas médicas, assistenciais e administrativas, com ganhos de até R$ 14.412,63.

Concurso do IBGE

Esse é um dos certames mais concorridos do Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fez a solicitação de abertura de três mil vagas ainda em 2023. Ainda falta a autorização do governo em relação às seguintes áreas:

Ensino médio completo: 1.848 vagas para técnicos em informações geográficas e estatística com salário de R$ 3,6 mil;

1.848 vagas para técnicos em informações geográficas e estatística com salário de R$ 3,6 mil; Superior completo: 1.196 vagas de analistas, tecnologistas e pesquisadores com salários de R$ 8,4 mil a R$ 9,3 mil.

Concurso MEC

Há anos que o Ministério da Educação (MEC) busca a autorização para abertura de vagas efetivas por concurso público. Através de uma solicitação recente, o objetivo é preencher 688 vagas em cargos de nível médio e superior.

O Ministério, porém, não chegou a confirmar quais seriam os cargos, salários ou locais de lotação. Pouco tempo atrás, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, falou da necessidade de um certame para a área e que o mesmo deveria ser um dos primeiros a serem confirmados.

Contudo, há uma grande expectativa de que o certame para o MEC seja liberado. A pasta não tem um edital há 13 anos, assim, são mais de 33 mil cargos em vacância. Conforme dados do governo federal, o MEC tem 34.461 postos de trabalho, porém, apenas 651 estão preenchidos.

Concurso TSE Unificado

A expectativa é que o certame seja autorizado em 2023 ainda, pretendendo contemplar os quadros do Tribunal Superior Eleitoral e dos vários Tribunais Regionais Eleitorais. Portanto, acredita-se que os certames que possam ser abertos, dentre eles, sejam os do TREs dos seguintes estados:

Rio Grande do Norte;

Rio de Janeiro;

Piauí;

Paraná;

Tocantins;

Sergipe;

São Paulo;

Santa Catarina;

Roraima;

Rio Grande do Sul;

Goiás;

Espírito Santo;

Mato Grosso;

Maranhão;

Ceará.

Assim que foi definido o Projeto de Lei Orçamentária Anual para o ano de 2023, teve previsão da criação de cargos e vagas no Tribunal Superior Eleitoral, sendo com 10 novos postos de trabalho, e também prover 505 vagas disponíveis no órgão. O certame ainda segue como previsto, porém sem nenhuma autorização do Governo Federal.

