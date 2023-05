Tem gente recebendo R$ 750 no Caixa Tem HOJE; veja a lista

Os últimos 10 dias de cada mês sempre são os mais felizes para a maioria dos habitantes do Brasil, uma vez que vários pagamentos ocorrem neste período, como é o caso das pessoas que receberam R$ 750 no Caixa Tem hoje e nos próximos dias, mais pessoas devem receber também. Lembrando que tudo isso é um esforço do Governo Federal a fim de proporcionar uma vida mais digna para os brasileiros. Portanto, confira quem tem direito ao valor e como movimentar o dinheiro ainda hoje.

O dinheiro pago é proveniente de quê?

O valor em questão está sendo pago para os beneficiários do Bolsa Família, lembrando que não são todos que estão recebendo o benefício com esse acréscimo citado. Uma vez, que ele é destinado para as famílias que em seu núcleo familiar, há crianças com idade inferior a seis anos, todas elas recebem um adicional.

O adicional em questão é no valor de R$ 150 por cada criança na condição citada, lembrando que há um limite de 2 crianças por família. Então, se em uma família há três crianças, o valor máximo que será pago será o de R$ 300. Mas além disso, existe o pagamento de outros adicionais, para que sejam garantidas as condições mínimas de sobrevivência dos membros da família.

E para que tenha uma equidade no pagamento, o governo instituiu que tenha uma renda per capita mínima para todos os integrantes, ficando no valor de R$ 142 por pessoa, então, se uma família possui 10 integrantes, cada um receberá o valor citado. Vale lembrar que caso a família seja menor, ela receberá um bônus para que o valor do benefício chegue aos R$ 600.

Como movimentar o dinheiro?

O dinheiro fica disponível em datas específicas, a depender do número do benefício de cada pessoa, lembrando, que todas aquelas que recebem na segunda, já podem movimentar o dinheiro no sábado, isso ocorre porque no domingo não há expediente bancário para que o valor seja depositado e esteja à disposição na segunda.

Uma vez que o valor esteja na conta, a pessoa já pode movimentar, por intermédio do Caixa Tem, todos os beneficiários podem ter uma grande facilidade nesse processo, já que a movimentação pode ocorrer via Pix, como saque e até mesmo no formato de cartão de débito virtual. De fato, o aplicativo do Caixa Tem revolucionou a maneira na qual as pessoas utilizam os serviços bancários da Caixa.

E de todas as maneiras que estão disponíveis, a mais fácil é a de movimentar via pix, que é um sistema de transferências bancárias que foi instituído há um certo tempo no Brasil, desde sua criação, a maneira na qual as pessoas realizam pagamentos mudou. Por sinal, o número de pessoas que começaram a empreender foi bastante e tudo indica, que até o final do ano, mais novidades envolvendo o sistema de pagamentos em questão entrarão em vigor. Uma vez que a tecnologia é usada por todos, é fácil, simples e o melhor: gratuita. Basta um QR Code na parede e a pessoa já pode receber pagamento de todos os seus clientes.

