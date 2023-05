ÚLTIMA HORA: INSS cancela atendimentos por pane geral no sistema

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é um dos principais órgãos do Brasil. Através dele milhares de beneficiários têm acesso aos programas e serviços ofertados pelo Governo Federal. O DataPrev é o responsável pela gestão de dados do INSS. Quando dá algum problema milhares de pessoas podem ser prejudicadas. Nesta última quinta-feira, 25, o INSS acabou cancelando todos os seus atendimentos em razão de um grave problema em seu sistema que afetou a muitos! Veja o que aconteceu e como isso pode ter prejudicado os brasileiros.

INSS sofre pane geral

Muitos beneficiários do INSS acabaram sendo prejudicados pela pane no sistema que deu no INSS. Por mais que a Embratel tenha conseguido disponibilizar um link exclusivo para agendamentos, etc. Falhas ainda chegaram a acontecer o que resultou em um maior agravamento da situação.

Inúmeras agências do Brasil tiveram seus atendimentos totalmente parados por conta disso. As falhas no sistema atingiram vários municípios do Brasil. Podemos citar alguns estados que foram acometidos bem como: Bahia, Rio de Janeiro e Maranhão.

Não é ontem que o sistema vem enfrentando falhas, pelos relatos dos usuários desde o início da semana o sistema vem sofrendo uma grande instabilidade, o que prejudica os atendimentos na plataforma. Lembrando que as falhas na plataforma também prejudica o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Milhões de brasileiros estão sendo prejudicados por isso. A DataPrev ainda não informou oficialmente o porquê dessa instabilidade. Tudo indica que seja pelo alto nível de informações que estão sendo processadas. A DataPrev é o setor tecnológico do Governo Federal responsável pelos dados do INSS e alguns outros órgãos.

Falha prejudica brasileiros

Essas falhas recorrentes acabam prejudicando bastante os brasileiros. Primeiro porque eles já não têm mais confiança nos dados apresentados pelo sistema. Se estão ou não corretos e acerca de outros detalhes mais minuciosos.

Além disso, o problema mais recorrente é que isso atrasa bastante a liberação dos benefícios. Ou seja, os requerimentos acabam ficando meses e meses parados em razão das constantes falhas e outros problemas.

Os cidadãos acabam necessitando aguardar longos períodos a fim de conseguir não somente os benefícios vitalícios, como os temporários que tanto precisam de agilidade em seus procedimentos.

Muitos trabalhadores se acidentam e precisam do auxílio-doença. Em razão da alta fila de espera acabam se recuperando e o resultado não sai. Lembrando que o INSS só irá arcar com os custos na justiça dos dias que o cidadão ficou esperando a partir do momento que a perícia for marcada.

Problemas como esse são recorrentes. Os ministros responsáveis já comentaram sobre a importância em elevar a tecnologia no órgão e contratar mais pessoas. A fim de conseguir atender da melhor maneira possível os cidadãos. Bem como posteriormente agregar valor aos ministérios em paralelo: como é o caso do MTE.