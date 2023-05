Portas FECHADAS! Bancos brasileiros fecharão logo no início de junho

Passou rápido! O mês de junho já está chegando aí e isso representa a metade do ano de 2023. Muitas coisas já aconteceram até aqui. Logo na primeira semana do mês os bancos brasileiros irão estar de portas fechadas. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) foi a responsável por divulgar essa informação. Muitos brasileiros diariamente precisam realizar ações em algumas instituições brasileiras: saiba como deve funcionar e quais bancos irão estar de portas fechadas.

Bancos brasileiros vão fechar as portas em junho | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Bancos vão fechar no início de junho

Com certeza essa é uma das piores notícias anunciadas. Os bancos irão fechar as portas neste início do mês de junho. O seu retorno já foi confirmado. Entretanto, essa medida irá valer para todas as agências bancárias do Brasil. Lembrando que o Febraban responde por elas. Criando regras, medidas, etc. O motivo do fechamento é bem importante!

Neste dia 8 de junho é feriado de Corpus Christi, e por isso não haverá atendimento nas agências do Brasil. Elas estarão de portas fechadas logo no início do mês de junho. Entretanto, não ficarão muito tempo sem funcionar, no dia 9 tudo estará funcionando perfeitamente.

As contas que tiveram como data de vencimento o dia 8, serão adiadas para o dia 9. Lembrando que isso significa que não haverá adição de juros ou qualquer outra taxa de acréscimo. Quando o vencimento de uma fatura cai em um dia não corrido, a data é alterada automaticamente para o próximo dia útil. Isso também acontece com boletos de cartões de crédito.

Os bancos digitais devem manter a medida, mas como não possuem espaços físicos não deverá ser sentido o peso sobre isso. Lembrando que as demais operações estará funcionando normalmente: mas pagamentos ou transações que só aconteçam em dias úteis serão adiadas para o dia 9.

Como não ser afetado por esses fechamentos?

Dificilmente o cidadão será afetado por conta do fechamento das agências durante um dia. Apenas os serviços mais precisos e complexos serão adiados. Bem como abrir contas, simular empréstimos, recolher cheques, etc. Visto que isso ao ser feito em uma agência é necessário que a mesma esteja em pleno funcionamento.

Ademais, transações financeiras e alguns pagamentos podem ser feitos sem que seja necessário ir até a agência física. Através do aplicativo do banco, caixas eletrônicos espalhados pelas cidades, etc.

Além disso, a central de atendimento telefônico de alguns bancos devem funcionar. É recomendado entrar em contato com o banco em questão para saber todas as informações referentes a isso. Alguns bancos cobram taxas de saque em caixas eletrônicos, entretanto, há opções de bancos digitais que isentam os clientes dessas taxas.

Bem como o Banco Inter. Que por muito tempo isentou os clientes dessas taxas: há pouco tempo anunciou que iria agregar a taxa aos repasses através dos Caixas24Horas, entretanto, apenas para os brasileiros que sacam mais vezes durante o mês, que representa uma grande minoria dos clientes.