PIX de R$ 800 será repassado pelo governo para esta lista de pessoas

A pandemia da Covid assolou o mundo todo há alguns anos, mas ainda estamos vivendo as sequelas deixadas por ela, seja no quesito emocional (com a perda de algum ente querido) ou no sentido financeiro, uma vez que muitas pessoas acabaram quebrado devido a crise financeira que ocorreu em decorrência da pandemia em questão. Mas pensando nisso, o governo decidiu agir e ajudar os brasileiros que estão passando por momentos difíceis devido a crise sanitária que foi enfrentada por todos, com isso, eles estão disponibilizando um pix de R$ 800 para algumas pessoas, confira como receber.

Quem tem direito a receber o benefício?

Primeiro, é importante saber quem é o público alvo dessa ação do governo, o valor está sendo destinado aos Microempreendedores Individuais e também para quem está desempregado e trabalha na área de alojamento, alimentação e eventos. O valor em questão está sendo disponibilizado pelo governo do Rio Grande do Sul e para ter acesso às informações, é necessário acessar o portal do estado, onde haverá mais informações sobre o tema.

Para solicitar os valores, os habitantes têm até o dia 30, então, é importante não adiar o cadastro, realize agora mesmo. Uma vez que ele for aceito, o valor será enviado para sua conta bancária, diretamente pelo seu Pix, lembrando que a conta pode ser tanto do Banrisul quanto de outra instituição financeira. A opção de receber via pix é excelente, pois permite uma maior agilidade em todo o processo.

Outro ponto importante, é que antes de se cadastrar, cada pessoa deve observar o regulamento de cada categoria, para saber quais as regras. O regulamento está disponível para todos na página oficial do Auxílio Emergencial Gaúcho, além de informar sobre todos os documentos necessários.

Veja também: Foi Convocado No Bolsa Família? Se Não Atender Será BANIDO

Quem pode receber o benefício?

O principal critério para ter direito a receber os valores provenientes do programa, é no ato da inscrição, não ter nenhum vínculo de emprego formal e a pessoa também não pode receber algum benefício social do governo. Então, a proposta do governo é ajudar todas as pessoas que ainda estão no processo de reestruturação após toda essa pandemia que atingiu o mundo inteiro.

Além desse benefício que está disponível apenas para quem é do RS, há outros que atingem todos os entes federativos, como bolsa família, que atende pessoas também desempregadas e que estão em situação de vulnerabilidade social, lembrando que elas devem se enquadrar no status de pobreza ou extrema pobreza. E para se cadastrar, é preciso ter inscrição ativa no CadÚnico.

Caso a pessoa seja aprovada no programa social, mensalmente, ela irá garantir o valor de pelo menos R$ 600, que com certeza, já vai ajudar bastante no complemento da renda. Além disso, haverá uma espécie de proteção ao trabalho, para que os beneficiários possam receber o valor mesmo estando trabalhando, por um determinado prazo. E caso as pessoas sejam demitidas, elas irão ter prioridade na hora de voltar ao programa social. Isso tudo vai garantir que os beneficiários tenham ânimo para buscar um emprego formal e não serem dependentes para sempre do programa social.

Veja também: Foi Convocado No Bolsa Família? Se Não Atender Será BANIDO