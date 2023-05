Passo a passo para encontrar quem está espionando seu WhatsApp

Conhecido simplesmente como o aplicativo de mensagens mais famoso do mundo, o WhatsApp tem facilitado a vida de muitas pessoas, ao permitir que elas se conectem rapidamente com outros usuários não só por meio de mensagens de texto, mas também por áudios e outros formatos de conteúdo.

Ocorre, porém, que não raramente este aplicativo é utilizado, também, para o envio de conteúdos mais sigilosos, como dados bancários e até mesmo fotos íntimas. E, nesse caso, se existir alguém espionando as conversas, pode ser o início de um grande problema.

Por sorte, existe todo um passo a passo que cada usuário pode e deve seguir, a fim de descobrir se seu aplicativo está sendo espionado.

E ele é explicado em detalhes no próximo tópico.

Como saber, afinal se o WhatsApp está sendo espionado por outra pessoa

Embora o “Whats” seja um aplicativo de confiança, todo cuidado é pouco, quando se trata do compartilhamento de informações.

Por isso, este é o passo a passo que o usuário deve seguir, para garantir que seu aplicativo está em segurança:

Checar o histórico de mensagens regularmente

Uma rápida checagem não só no histórico de conversas, mas também no histórico do download de mídias, já poderá mostrar se há algo estranho, como a presença de uma mensagem que o proprietário da conta não se lembra de ter criado.

Caso existam áudios que o usuário em questão não reproduziu, mas constam como reproduzidos, será um sinal claro de que há algo errado.

Checar o WhatsApp Web

Qualquer pessoa que deixe o WhatsApp Web ativo, mas não o acesse com frequência, pode ser vítima de espionagem.

A dica, nesse caso, é ir em “Ajustes” e depois em “WhatsApp Web”, por meio do próprio celular, a fim de checar se há dispositivos desconhecidos fazendo uso no app. Se sim, e se, de qualquer forma, ele não estiver em uso, o melhor é desconectá-lo do computador.

Se atentar às tentativas de registro em outro celular

É impossível deixar o WhatsApp ativo em dois celulares ao mesmo tempo. Logo, se alguém estiver tentando ter acesso às suas conversas por meio de outro aparelho, isso ficará nítido.

É muito provável que o próprio aplicativo envie uma notificação de tentativa de registro, podendo parar de funcionar no aparelho do usuário dono da conta.

Se atentar às tentativas de acesso ao app por meio de outro celular

Se alguém tentar acessar o WhatsApp por um aparelho celular que não seja aquele no qual ocorreu a instalação, o dono da conta receberá uma notificação imediatamente a respeito do ocorrido.

É imprescindível, então, que ele reforce a segurança do aplicativo, principalmente por meio da verificação em duas etapas.

Se precaver a respeito do celular grampeado

Os golpes envolvendo o grampeamento de celulares e o acesso ao WhatsApp das vítimas por meio do chip do celular são mais comuns do que parece, o que também reforça a importância da adoção de medidas de segurança.

Em último caso, se o aparelho realmente for clonado, é preciso agir rapidamente, bloqueando-o junto à operadora e, ainda, desativando o WhatsApp.

O lado bom do WhatsApp

De qualquer forma, vale frisar que, embora tenha que adotar certos cuidados, o usuário do WhatsApp conta com diversos benefícios ao utilizar este aplicativo.

Além da troca de mensagens, ele oferece recursos interessantes, como a possibilidade de pagamentos e a criação de enquetes dentro de grupos.

