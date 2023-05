Quem se cuida DEMAIS também corre riscos de saúde

A saúde e o bem-estar é um dos temas mais falados e pesquisados na internet hoje, isso porque as pessoas passaram a se importar muito com a estética e com a saúde, principalmente as mulheres. A influência de redes sociais, de corpos extremamente lindos fazem com que mulheres tomem inspiração para se cuidar mais.

Uma pessoa que fica com o pensamento fixo em se cuidar as vezes também pode exceder o limite, pode ser um assunto complicado porque cuidar do corpo e da saúde faz bem, porém tudo precisa de limite e você vai entender o motivo.

Como todos conhecem a frase: a distinção entre o remédio e o veneno é conforme a dose. Por isso é um assunto importante de ser tratado hoje em dia e ter o bom sendo, especialistas também comentaram sobre o caso e que alguns hábitos podem ser prejudiciais a saúde quando for praticado em excesso.

Riscos por excesso de hábitos que as pessoas pensam em ser somente saudáveis

– Presença excessiva de histamina

Para quem não conhece. A histamina desempenha um papel crucial no sistema imunológico e também na modulação de reações alérgicas e inflamatórias. É uma substância química ao qual é feita pelo próprio organismo e que está presente em alguns alimentos e isso pode resultar na intolerância à histamina.

Ou seja, se você estiver sentindo sintomas como:

Diarreia

Dificuldade respiratória

Cólicas estomacais

Dor

Urticária

Rubor

Coceira

Problemas de pressão arterial e dores de cabeça

É importante você começar a analisar se na sua dieta tem níveis de histamina. Não podemos deixar de destacar que alguns alimentos como:

Mamão

Morango

Papaia

Abacaxi

Berinjela

Cacau

Peixes

Chá-verde

Tomate

Amendoin

Carne de porco

Chocolate

Outros

Também podem causar riscos nessa substância.

– Uso de suplementos

Muitas mulheres hoje em dia tomam diversas vitaminas e que podem achar que está fazendo bem quando na verdade está trazendo um efeito prejudicial para a saúde, um exemplo é a pessoa que ingeri uma quantidade de vitamina C acima do que é recomendado e quando isso passa do limite pode trazer cólicas.

– Consumir vegetais em excesso

Sim, comer vegetais é saudável e recomendado, porém as pessoas que têm problema com síndrome do intestino irritável podem ter problemas ao consumir exageradamente esses alimentos, principalmente brócolis e repolho.

– Água engarrafada

Para quem tem costume apenas de beber água engarrafada pode ter um efeito adverso no corpo, pois tem garrafas de plástico com substâncias químicas que são prejudiciais, por isso o mais recomendado é água filtrada.

– Querer eliminar toda a gordura

Já sabemos que consumir alimentos gordurosos pode fazer mal a nossa saúde, porém se você consumir tipos saudáveis de gordura que são encontrados em vários alimentos como: azeite, nozes, entre outros pode sim ajudar e trazer benefícios a saúde.

