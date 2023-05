A verdade sobre o CARRO POPULAR de Lula: quanto vai custar?

O carro popular, como já diz o nome, é o carro mais popular entre os brasileiros pois é o mais “em conta” que a maioria consegue comprar e fazer o pagamento. Diante disso, o governo federal se pronunciou sobre o assunto e disse que vai fazer cortes de impostos para poder reduzir em até 10,79% o preço dos carros considerados populares e que, atualmente, estão na faixa de preço dos R$ 120 mil.

Com esse preço as alturas as vendas de carro estão caindo e diversos brasileiros est]ao deixando de lado essa opção. O setor automotivo informa que através dessas medidas possa ser que o preço baixa e entre modelos novos no valor de R$ 60 mil.

desconto vai variar entre 1,5% a 10,79% nos carros populares. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Atualmente, o preço de um carro zero quilômetro, se formos listar o mais barato custa mais de R$ 68 mil, e se for contar para um brasileiro que recebe apenas o valor de um salário-mínimo, seria cerca de 50 salários-mínimos (R$ 1.320,00) para fazer o pagamento desse carro.

Durante esse anúncio, Geraldo Alckmin que é o vice-presidente da República e também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, disse que o executivo também vai querer avaliar para verificar se vai permitir a comercialização direta de carros e pessoas físicas.

Pois hoje em dia, para quem ainda não sabe, é somente CNPJs que podem comprar carros diretamente das montadoras.

Desconto nos carros populares

Esse desconto vai variar entre 1,5% a 10,79%, tudo vai depender do valor atual que o veículo está valendo e também a emissão de poluentes e a cadeia de produção, confira abaixo para entender melhor:

Preço: quanto mais barato o carro, maior o desconto nos impostos

quanto mais barato o carro, maior o desconto nos impostos Poluentes: quanto mais limpo o motor e o processo de fabricação, maior o desconto

quanto mais limpo o motor e o processo de fabricação, maior o desconto Produção: quanto mais peças e acessórios produzidos no Brasil, maior o desconto

Alckmin também disse que apresentou um pacote de ações após uma reunião ao qual participou com o presidente Lula (PT) e também com outros membros do governo e essa redução vai ser maior para automóveis que serão mais acessíveis.

O vice-presidente disse “Hoje, o carro mais barato é quase R$ 70 mil. Queremos diminuir esse valor. Mas os outros também serão reduzidos nos valores. Quanto menor, mais acessível, maior será o desconto do IPI, PIS e Cofins. Primeiro item é social, é você atender mais essa população que está precisando mais.”

O Ministério da Fazenda tem um prazo de 15 dias para poder calcular a perda de arrecadação e também para indicar uma compensação para essa redução que será feita nos impostos, logo depois o governo vai regulamentar a decisão como medida provisória.

Carro popular menos de R$ 60 mil

Algumas entidades da indústria disseram que carros novos devem passar a custar menos que o valor de R$ 60 mil nas concessionárias mesmo depois da adoção das medidas. Márcio de Lima Leite, que é o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) disse que é bem possível chegar nesse valor.

E complementou “Atualmente, com as reduções tributárias que estão em discussão e o esforço conjunto do setor, é provável que tenhamos. Mas isso é uma questão que cada montadora, que cada fabricante, tem a sua política.”

