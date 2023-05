Prazo acaba dia 31! Descubra como declarar o IR pelo ChatGPT

Toma cuidado que o prazo para fazer a declaração do Imposto de Renda já está chegando ao fim, o último dia é dia 31 de maio, realmente declarar o Imposto de Renda é uma tarefa desafiadora e muitos brasileiros têm dúvidas, pois é necessário organizar todos os documentos da forma correta e conhecer as regras que são estabelecidas pela Receita Federal.

Temos uma novidade, agora também é possível fazer a declaração do Imposto de Renda com o auxílio do Bing com ChatGPT para conseguir tirar essas dúvidas e simplificar todo esse processo que muitos brasileiros batem a cabeça para fazer.

veja como o ChatGPT pode ajudar. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

É uma ferramenta de busca da Microsoft que tem uma inteligência artificial que vai mostrar respostas rápidas para as dúvidas dos contribuintes, seja desde os documentos que são necessários para a declaração ficar completa e também proporcionar facilidade na hora de declarar.

Neste ano de 2023, o prazo de entrega é bem maior do que ano passado, e vai até o dia 31 de maio, próxima quarta-feira. Essa ferramenta com utilização de inteligência artificial é útil para ajudar as pessoas a fazerem essa declaração a tempo e dentro do prazo, para evitar complicações.

Bing com ChatGPT: como utilizar?

Para usar o Bing com ChatGPT é preciso saber de algumas dicas, uma delas é a vantagem significativa com o sistema com IA atualizado com dados recentes, que é bem diferente da versão gratuita do ChatGPT, ou seja, o Bing tende a indicar respostas mais contextualizadas e atualizadas para suas perguntas.

O Bing vai oferecer também links das fontes mais utilizadas para conseguir gerar essa resposta, vai permitir que o usuário consulta o site por conta própria para pôr fim verificar a precisão das informações ou obter um contexto mais completo sobre esse assunto.

Veja abaixo alguns exemplos de perguntas e que através dessa ferramenta possa ter um auxílio na declaração do Imposto de Renda.

Perguntas e dúvidas frequentes

A ferramenta Bing com ChatGPT pode fornecer todas as informações necessárias e bem explicadas sobre esses documentos para a declaração do Imposto de Renda, ou seja, vai entregar uma resposta bem detalhada sobre documentos e links onde essas informações foram obtidas.

Geralmente os documentos são:

CPF

Título de eleitor

Comprovante de residência

Também é necessário informar todos rendimentos e fontes pagadoras

Número do recebido da declaração do ano anterior

Informes de rendimentos das instituições financeiras onde tem conta corrente

Aplicações financeiras ou empréstimos

Veja também: O que acontece com quem NÃO DECLAROU o Imposto de Renda 2023?

Diferenças entre declarações completa e simplificada

É válido ressaltar que o tipo de declaração que você escolher pode afetar o valor que deve pagar ou receber, por isso o Bing vai explicar sobre essas duas declarações que variam conforme as despesas de cada contribuinte.

A declaração simplificada é mais indicada para pessoas que tem poucas deduções e apenas uma fonte de renda, já a declaração completa é indicada para pessoas que tem mais despesas, e assim se torna mais vantajosa.

Veja também: PRAZO NO FIM! MEI tem que declarar imposto até dia 31