Surpreendente! É por isso que seu dinheiro SOME da carteira

É extremamente fácil encontrar pessoas que, de modo geral, se preocupam muito com dinheiro, principalmente diante do atual cenário econômico: não ter controle sobre o próprio bolso acaba sendo um verdadeiro pesadelo, uma vez que tal descontrole pode resultar em dívidas e nome negativado, por exemplo.

A falta de organização em relação a esse item tão essencial no dia a dia muitas vezes soma-se à falta de conhecimentos em relação a alguns hábitos que também podem parecer consideravelmente comuns, mas que, no fundo, prejudicam a vida financeira de qualquer pessoa, e aumentam a inquietação em relação ao assunto.

Mas, fica a pergunta: quais seriam esses hábitos, tão nocivos ao bolso do cidadão?

Abaixo está a resposta, com as devidas explicações.

Existem hábitos que são verdadeiros inimigos do dinheiro | Imagem: Emil Kalibradov / unsplash.com

4 hábitos que fazem o dinheiro de qualquer pessoa sumir rapidamente

É muito importante ter em mente que pequenas iniciativas do dia a dia sempre irão influenciar o bolso de alguma forma, de modo que se possa sempre escolher aquelas que influenciarão de forma positiva.

Já os hábitos que tendem a fazer o dinheiro sumir também devem ser conhecidos, a fim de que possam ser evitados, e a seguir está a lista com 4 deles:

O hábito de ignorar o planejamento financeiro

Um dos hábitos que mais fazem com que o dinheiro desapareça é, sem dúvidas, o hábito de simplesmente viver cada dia sem um bom planejamento financeiro. Inclusive, para muitas pessoas é comum simplesmente viver no piloto automático, comprando e pagando coisas de forma totalmente desequilibrada, e sem pensar a longo prazo.

Um planejamento sólido é a melhor saída para conseguir poupar e evitar dívidas, por exemplo, sendo que é possível dar início a ele com iniciativas simples, definindo prioridades e estabelecendo orçamentos.

O hábito de fazer compras parceladas no cartão

Outro hábito capaz de minar as finanças é o bom e velho hábito de simplesmente parcelar tudo no cartão de crédito, de forma impensada. Afinal, embora seja prático, o cartão é a porta de entrada para as dívidas, principalmente por causa dos juros cobrados.

E isso por que, de certa forma, cada parcela é uma dívida, o que acaba por comprometer o orçamento de uma pessoa por meses. A dica, portanto, é refletir a respeito de a compra ser realmente necessária.

O hábito de recorrer ao limite existente na conta bancária

O limite da conta corrente, também chamado de cheque especial, foi criado para casos de emergência, mas acaba sendo usado de forma irresponsável por muitas pessoas, como se fosse um dinheiro extra.

Porém, é importante considerar que o uso desse limite também envolve a cobrança de juros, isso sem citar o fato de que, a partir do primeiro uso, pode ser criado um ciclo difícil de ser quebrado depois.

O hábito de fazer coisas que vão além do orçamento

E, por fim, outro hábito que deve ser evitado por qualquer pessoa que dê valor ao seu dinheiro é o hábito de aceitar participar de passeios ou demais atividades que irão gerar gastos que fogem do orçamento previsto para a semana ou para o mês.

Obviamente, todos gostam de se divertir, mas é preciso fazer isso com certa consciência financeira.

Investir em educação financeira é uma ótima ideia

Além de evitar todos os hábitos acima, é interessante que as pessoas realmente preocupadas com suas finanças invistam tempo (e também um pouco de dinheiro) em educação financeira.

Por meio desta iniciativa será possível aprender dicas preciosas de como poupar e, também, de como conseguir criar um futuro financeiramente estável.

