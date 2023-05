Nubank faz ALEGRIA dos clientes com novidade que tranquiliza a mente

O Nubank mais uma vez está surpreendendo seus usuários com recursos que vão auxiliar e ajudar os clientes que passaram por furto, roubo ou até mesmo uma tentativa de golpe, o banco revolveu criar essa medida quando o roxinho recebeu uma notificação de que o Idec (Instituto de Defesa do Consumidor) por falta de segurança.

O Nubank chegou a receber várias notificações dos usuários reclamando sobre ter sido vítima de golpes virtuais e que o banco estava sem segurança, e na maioria dos casos o dinheiro foi roubado da conta digital sem que a pessoa tivesse acesso ao celular e a conta.

Essa novidade no banco foi confirmada para tentar reduzir o número de reclamações e também para conseguir ampliar a segurança de seus usuários, e as ferramentas são “Canal de Denúncias” e “Me Roubaram”. O Nubank também informou que está com atendimento disponível 24 horas por dia.

Canal de Denúncia e Me Roubaram são os novos recursos do Nubank.

Canal de Denúncias do Nubank

Nessa nova ferramenta do roxinho todos os usuários podem denunciar as tentativas de golpes, fraudes, sites falsos e diversos outros crimes que estão ocorrendo com o nome do Nubank, lembrando também que a denúncia pode ser feita por qualquer pessoa, até para quem não é cliente do banco.

No blog do Nubank a instituição informou “Sabe quando você recebe uma mensagem de um falso atendente se passando pelo Nubank e dizendo que há algo de errado com a sua conta? Ou quando recebe um link de uma promoção de Pix em nome do Nu que não existe? Estes são exemplos de como os golpistas usam nossa marca de forma indevida.”

Se você deseja utilizar a ferramenta pode entrar no portal: https://denunciargolpes.nubank.com.br/pt/nubankdenuncias e clicar em fazer denúncia, feito isso coloque seus dados.

Ferramenta Me Roubaram do Nubank

Essa segunda ferramenta do Nubank também foi criada para auxiliar as vítimas que passaram por roubo ou furto, o objetivo dessa ferramenta é para informar o ocorrido o mais rápido possível para que a instituição consiga fazer os bloqueios da conta e do cartão pare evitar que o cliente perca o dinheiro.

Essa ferramenta pode ser acessada pelo computador ou qualquer outro celular, você só tem que entrar no site: https://blog.nubank.com.br/me-roubaram-nubank/, coloque seus dados e reporta o furto ou roubo.

Mesmo depois das pessoas usarem a plataforma, é preciso que a pessoa entre em contato com o atendimento o Nubank seja por e-mail ou telefone para informar essa situação.

