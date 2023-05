Minha Casa, Minha Vida: depois da euforia veio a NOTÍCIA TRISTE

O programa Minha Casa, Minha Vida fez o maior sucesso quando Lula falou no início do ano sobre o programa ser relançado, pois também é uma das promessas que Lula fez em sua campanha eleitoral.

Porém, as novas regras que foram estabelecidas no programa estão fazendo João Faria, que é o secretário municipal da Habitação da Prefeitura de São Paulo a ficar preocupado devido a algumas exigências que podem tornar inviável essa produção de novas moradias dentro da capital paulista.

veja o que diz o secretario João Farias. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Secretário deseja fazer alteração no programa

João Faria está tentando e estudando formas de fazer uma alteração no texto do programa que foi relançado recentemente. As informações são da Metrópoles.

Um dos motivos que estão levando João querer mudar o texto é sobre o crédito total que está sendo oferecido para essas residências destinadas aos beneficiários do Bolsa Família, ao qual tem um limite máximo no valor de R$ 170 mil de repasse pelo governo.

Por isso, João informa que essa restrição vai poder resultar em um aumento significativo em fila de espera por essas moradias dentro da capital paulista, pois atualmente a cidade de São Paulo já está enfrentando um déficit habitacional, ao qual está estimado em 369 mil casas.

Valor do subsídio está bem menor do que é necessário

O secretario ainda complementa que esse valor devido precisa ser ao menor de R$ 210 mil por cada unidade de casa, pois vai considerar também todos os custos envolvidos na construção no centro de São Paulo e também em outras cidades que são consideradas grandes.

Quando o secretario se posicionou sobre o assunto, percebemos a necessidade desse programa ter regras relacionadas a realidade da cidade de São Paulo, pois é necessário também levar em conta a escassez de terras no centro e também os custos que essas construções vão ter.

É necessário buscar soluções para esse tipo de problema e soluções que vão produzir essas moradias adaptadas e acessíveis e também em quantidade suficiente para atender a população.

Políticas públicas

Além dos pontos citamos acima, observamos também que é necessário ter políticas públicas para lutar por essas causas, especialmente quando se trata no setor habitacional, é um desafio encontrar esse equilíbrio entre o valor do bônus e o custo da construção.

Mas tudo isso é com intenção para ter iniciativas de moradia popular efetivas e que realmente vai diminuir esse déficit habitacional no Brasil.

