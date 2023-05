WhatsApp lança ATUALIZAÇÃO que vai dar o que falar

Até que enfim chegou a tão sonhada notícia que o aplicativo WhatsApp anunciou a nova ferramenta que os usuários estavam tanto pedindo, agora não é mais necessário ficar apagando mensagens você já pode editar mensagens que já foram enviadas.

Quantas vezes você errou quando estava escrevendo enviou sem ver e depois teve que apagar? Isso chegou ao sim, o mensageiro da Meta anunciou a nova atualização, porém está sendo liberada aos poucos para todos e talvez já pode estar no seu celular, faça o teste.

Quem anunciou a novidade foi Mark Zuckerberg, o próprio CEO da Meta, ele fez o anúncio em sua página do Facebook.

WhatsApp tem mudança – Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Novo recurso do WhatsApp: editar mensagens

O novo recurso que todos estavam esperando do WhatsApp, o usuário terá 15 minutos desde quando enviar a mensagem para poder editá-la, depois desse período não será mais possível.

Esse recurso é um dos mais aguardados de todos pois vai dar mais controle na hora da conversa, pois vai poder editar, acrescentar mais informações ou retirar, tudo isso vai poder fazer com esse recurso, ao invés de ficar apagando tudo.

Não podemos deixar de informar que quando o usuário for editar essa mensagem já enviada, a pessoa que recebeu a mensagem vai conseguir ver que o texto foi editado pois vai mostrar um ícone ao lado do envio, porém pode ficar tranquilo que eles não vão poder ver o texto antigo.

Veja também: Passo a passo para transformar áudio em texto no WhatsApp

Como editar as mensagens que já foram enviadas?

Como informamos acima o recurso está sendo liberado aos poucos, tente fazer no seu para ver se já é possível:

Para Android

Envie uma mensagem para alguém, pressione e segura a mensagem, no lado direito vai aparecer 3 pontos, clica que vai aparecer a função de editar.

Para iOS

Após enviar a mensagem, é necessário também pressionar e segurar a mensagem, vai aparecer o menu pop-up e lá vai ter a opção de editar.

Nos dois casos vai abrir uma janela para você editar essa mensagem do jeito que preferir, até a próxima semana esse novo recurso já deve estar disponível para todos os usuários do aplicativo WhatsApp ao redor do mundo.

Veja também: WhatsApp: novidade MAIS INCRÍVEL dos últimos dias já está em teste