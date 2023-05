Fique atento! Netflix atualizou a política de compartilhamento

A plataforma Netflix é uma plataforma de filmes e séries que é bastante conhecida pelos brasileiros, são diversas assinaturas que ela tem, no entanto, alguns brasileiros já estão pensando em cancelar pois recentemente a Netflix fez um anúncio em que a maioria não gostou.

É um novo conjunto de diretrizes que são destinadas para ajudar os usuários na gestão do compartilhamento da sua conta e assim se tornar mais seguro, pois o certo é que a conta da Netflix é feita para ser usada por pessoas que moram na mesma casa.

A Netflix ainda afirmou que reconhece, sim, que todos os assinantes têm direito que assistir à plataforma quando também estiver fora de casa, seja viajando, assistir pelo celular, pela TV do hotel, porém isso não ameniza que tem uma necessidade de garantir e controlar essa conta.

Netflix cria um novo gerenciamento para as contas

A plataforma sugere para seus usuários que é necessário verificar sempre quem realmente está usando a sua conta e quais dispositivos estão conectados nela. Sempre quando for assistir em outro local não se esqueça de encerrar a sessão dos dispositivos que foi conectado.

E por fim, não se esqueça de alterar a senha da sua conta quando for preciso. Já para as pessoas que compartilham a conta da Netflix com pessoas que moram em outras casas, a partir de agora será esses novos recursos:

Transferência de perfil: A pessoa que tenha um perfil na sua conta pode transferi-lo para uma nova assinatura, que será paga por ela própria.

Acesso de assinante extra: Agora é possível compartilhar a conta Netflix com alguém que não mora com você, porém vai ter o custo de R$12,90 por mês.

Dúvidas

Como é um recurso novo diversos assinantes estão com dúvidas de como realmente isso vai funcionar, por isso a plataforma aconselha que consultem a Central de Ajuda no site.

A Netflix comunicou:

“A sua assinatura é importante para nós, e será um prazer continuar oferecendo mais séries e filmes incríveis para você.”

É uma nova política para o compartilhamento de contas para proporcionar uma melhor qualidade e segurança aos seus usuários. Porém, diversos usuários estão reclamando dessa nova política e que vão cancelar a assinatura.

