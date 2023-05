Pagamento do 13º do INSS começa NESTA QUINTA-FEIRA (25); veja se você recebe

A boa notícia é que o pagamento do 13º do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vai acontecer antecipado esse ano novamente e a primeira parcela já vai começar a ser repassada nesta quinta-feira (25) para todos os beneficiários que o número final do NIS é 1.

Para conseguir realizar esse pagamento a todos, o governo vai investir cerca de R$ 62,6 bilhões, e lembrando que o valor do 13º do INSS já vai estar atualizado com o valor do novo salário-mínimo, que é R$ 1.320,00.

Realmente foi uma surpresa para esse grupo pois o governo ainda não tinha se pronunciado sobre esse tema. Nos anos anteriores aconteceu a antecipação do 13º do INSS devido a pandemia da Covi-19 e recentemente rebemos a notícia de que esse ano também vai acontecer a antecipação, onde era pra ser pago em agosto e novembro será pago entre maio e junho.

Continue lendo o texto abaixo para saber qual o calendário do pagamento do 13º do INSS neste ano de 2023.

Ótima notícia acaba de ser divulgada pelo INSS, confira | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quem tem direito de receber o 13º do INSS?

Pelo Decreto 10410/2020 mostra que o abono seja pago somente para os segurados e dependentes que durante o ano receberam:

Aposentadoria

Auxílio por incapacidade temporária

Auxílio-acidente

Salário-maternidade

Pensão por morte

Auxílio-reclusão

O Decreto também informa que a primeira parcela do pagamento do 13º do INSS vai ser inteira, ou seja, 50% do valor do benefício que será pago ainda neste mês de maio para alguns junto com o benefício que o segurado recebe.

No entanto, a segunda parcela do 13º do INSS vai vir com uma diferença no valor total, pois tem alguns descontos. Por isso, confira o calendário oficial de pagamento.

Calendário oficial 13º do INSS

Pagamento referente a primeira parcela.

Para o segurado que recebe o valor de um salário-mínimo:

Final 1 – 25 de maio

Final 2 – 26 de maio

Final 3 – 29 de maio

Final 4 – 30 de maio

Final 5 – 31 de maio

Final 6 – 1º de junho

Final 7 – 2 de junho

Final 8 – 5 de junho

Final 9 – 6 de junho

Final 0 – 8 de junho.

Para o segurado que recebe acima do valor de um salário-mínimo:

Final 1 e 6 – 1º de junho

Final 2 e 7 – 2 de junho

Final 3 e 8 – 5 de junho

Final 4 e 9 – 6 de junho

Final 5 e 0 – 7 de junho.

Pagamento referente a segunda parcela do 13º:

Para o segurado que recebe o valor de um salário-mínimo:

Final 1 – 26 de junho

Final 2 – 27 de junho

Final 3 – 28 de junho

Final 4 – 29 de junho

Final 5 – 30 de junho

Final 6 – 3 de julho

Final 7 – 4 de julho

Final 8 – 5 de julho

Final 9 – 6 de julho

Final 0 – 7 de julho.

Para o segurado que recebe acima do valor de um salário-mínimo:

Final 1 e 6 – 3 de julho

Final 2 e 7 – 4 de julho

Final 3 e 8 – 5 de julho

Final 4 e 9 – 6 de julho

Final 5 e 0 – 7 de julho.

