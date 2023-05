Mulher que comprou casas na Itália por R$ 16 conta o SEGREDO

Em 2019 aconteceu uma história bem interessante e neste ano a mulher revelou o segredo. Para quem ainda não conhece a história é sobre uma mulher que conseguiu comprar um sobrado na Itália por apenas 3 euros, ou seja, R$ 16, e isso viralizou na internet.

Em uma postagem no Instagram, Ruba Daniels fez um vídeo onde mostrou a cidade italiana e onde ela vai reformar o imóvel, no entanto, o mais impressionante e que chamou atenção de todos foi o preço da venda, com um valor muito barato.

Imagem: Maria Ziegler / unsplash.com

Brasileira compra casa por R$ 16 na Itália

No mês de junho no ano de 2019, Ruba Daniels que é brasileira conseguiu comprar 3 casas e comprou por 1 euro cada, que equivale um pouco mais de R$ 5, e assim todos falaram que ela foi muito sortuda e que conseguiu um bom negócio por ter comprado 3 casas na Itália.

Por outro lado, diversas pessoas duvidaram sobre essa compra pois era um valor absurdo e que não tem como imaginar que alguém venderia uma casa nesse valor, por que quem iria vender um imóvel na Itália tão barato? A internet dividiu opiniões.

Ruba revela o segredo de como ela conseguiu comprar por tão barato

Atualmente, Ruba está morando em São Francisco que fica na Califórnia e ficou sabendo da venda dessas casas pela internet, olhando um site de vendas de imóveis encontrou o anúncio que descrevia que estava a venda 3 casas por 3 euros, que equivale a R$ 16.

Porém essas casas precisavam de uma boa reforma, no entanto, com o período da pandemia não conseguiram fazer, e considerando todos os custos das obras interna e externa fica em US$ 90 mil, revertendo fica R$ 450 mil.

Ruba disse que tem como objetivo fazer uma pequena hospedagem e também uma galeria de artes com ateliê, além disso a brasileira também afirmou que os corretos e vizinhos falaram que era um bom negócio e que valia a pena.

Veja também: Casas e apês MAIS CAROS! Mudança do FGTS pode forçar alta

Na Itália tem casas de baixo custo

Algumas cidades italianas são conhecidas por vender imóveis de baixo custo, como o exemplo da cidade de Mussomeli que fica na Sicília, porém tem algumas condições, e uma delas é que o proprietário que for comprar precisa fazer as reformas no espaço.

Outra condição é que essa obra não pode alterar o estilo clássico da cidade e precisa ser construída em 3 anos. E você, toparia comprar três casas na Itália por R$ 16?

Veja também: REGRAS do Minha Casa, Minha Vida podem fazer perder imóvel