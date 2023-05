INSS reservou ÓTIMA NOTÍCIA para os aposentados e pensionistas

O governo federal divulgou que tem uma medida para antecipar o pagamento do 13º do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para todos os segurados do órgão neste ano de 2023, era uma notícia que todos estavam no aguardo para saber esse ano também iria acontecer a antecipação desse pagamento.

O tradicional é esse pagamento ser pago entre o mês de agosto e novembro, porém como nos outros anos também foi antecipado devido a pandemia da Covid-19, o repasse estava acontecendo no primeiro semestre do ano, e neste ano de 2023 esse repasse vai acontecer entre os meses de maio e junho.

Quer quer se aposentar precisa se atentar às regras do INSS | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

13º do INSS em duas parcelas

O pagamento do 13º salário do INSS é feito em duas parcelas e a primeira parcela já começa a ser paga amanhã dia 25 de maio e vai seguir até o dia 7 de junho.

A segunda parcela será feita a partir do dia 26 de junho ao dia 7 de julho. Vale ressaltar que essa antecipação vai beneficiar aproximadamente 30 milhões de pessoas do INSS.

O governo também anunciou que essa medida vai ter como principal objetivo oferecer uma injeção de recursos nos mercados locais, e com a antecipação do 13º salário, os aposentados e pensionistas do INSS vão ter um valor adicional para poder utilizar e assim vai poder sustentar o consumo e também fortalecer a economia.

Pagamento do INSS

O pagamento do 13º do INSS vai ser pago juntamente no mesmo dia em que o segurado já recebe o pagamento mensal do benefício, por exemplo: no mesmo dia em que for receber a aposentadoria vai receber a primeira parcela do 13º.

O pagamento é conforme o número final do NIS (Número de Identificação Social) e partir do dia 25 de maio todos os beneficiários com final que termina em 1 vão receber.

Veja também: Consignado do INSS: autoridade anuncia mudança no empréstimo

Calendário do 13º do INSS

Calendário sobre o pagamento da primeira parcela do 13º do INSS.

Para quem recebe o valor de um salário-mínimo

Penúltimo dígito 1 – 25 de maio

Penúltimo dígito 2 – 26 de maio

Penúltimo dígito 3 – 29 de maio

Penúltimo dígito 4 – 30 de maio

Penúltimo dígito 5 – 31 de maio

Penúltimo dígito 6 – 1 de junho

Penúltimo dígito 7 – 2 de junho

Penúltimo dígito 8 – 5 de junho

Penúltimo dígito 9 – 6 de junho

Penúltimo dígito 0 – 7 de junho.

Para quem recebe mais de um salário-mínimo

Penúltimo dígito 1 e 6 – 1 de junho

Penúltimo dígito 2 e 7 – 2 de junho

Penúltimo dígito 3 e 8 – 5 de junho

Penúltimo dígito 4 e 9 – 6 de junho

Penúltimo dígito 5 e 0 – 7 de junho.

Veja também: Aposentados podem COMEMORAR! Grande valor liberado pelo INSS