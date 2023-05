ENEM 2023: estes são os temas que podem cair na redação

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) só acontece no final do ano, mas os alunos já vêm se preparando o ano todo e estudando possíveis temas que podem cair na redação neste ano de 2023. A ansiedade em querer tirar boa pontuação para entrar na faculdade dos sonhos toma conta.

Uma das partes da prova que é maia temida por esses estudantes é a redação, é a redação que pode te dar uma maior pontuação, porém exige habilidade de escrita, fazer uma análise crítica sobre os mais variados assuntos que podem cair, não é fácil por isso muitos já estudam desde o começo do ano.

No entanto, qual tema pode cair neste ano? Nunca podemos afirmar com certeza, mas podemos indicar que os temas abordados na redação no Enem são temas importantes, e o que vamos descrever abaixo foi conforme a analisa baseada em outros anos.

Imagem: Jeane de Oliveira/ Noticiadamanha.com.br

Possíveis temas que podem cair no Enem 2023

São diversos temas que podem cair na redação do Enem 2023. Lembrando que essa lista não é oficial, mas foi baseada conforme os exames anteriores. Por isso vale a pena estudar esses temas:

Pandemia

Por mais que a pandemia já tenha acabado, ainda sim surge efeitos dentro da sociedade e que pode ser um tema relevante a ser discutido pois tem sequelas até hoje, podemos dizer. São impactos na saúde pública, econômico, desigualdade social e outros.

Racismo e Discriminação Social

Em pleno século XXI onde muitos dizem que não existe mais isso vemos claramente os desafios dos negros ainda que lutam por uma sociedade com direitos iguais, a discriminação racial não é apenas um assunto importante no Brasil e sim no mundo todo e discutir essa informação pode ser interessante.

Desigualdade Social no Brasil

O Brasil é um país enorme que nunca saiu do mapa da fome, a desigualdade social é extremamente notável em nosso dia a dia. Desigualdade de renda, de acesso à educação e tecnologia é absurda. É interessante buscar soluções para esses problemas.

Veja também: ALERTA aos estudantes! Prazo para pedir isenção no ENEM 2023 está no fim

Família Contemporânea

A configuração de uma família tem passado por mudanças e discussões, é um assunto que sempre está em alta e debate nas redes sociais do que é ser uma família de verdade, apesar dos gêneros e do tradicionalismo.

Preconceito Linguístico

É uma realidade que está tomando conta do Brasil, o preconceito linguístico ainda existe e persiste, pois a exploração de falar em diferentes formas além da escrita, pode ser um tema diferente e interessante.

Veja também: ATENÇÃO, ATENÇÃO! Datas, inscrições e prova do ENEM 2023 foram divulgadas