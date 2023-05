O que o governo está escondendo de quem recebe o Bolsa Família? VERDADE chocante

Como todos os beneficiários do programa sabem, o repasse do pagamento é feito nos últimos 10 dias úteis do mês, ou seja, neste mês de maio o pagamento iniciou no dia 18 e milhões de brasileiros já receberam até o momento, além da outra metade que ainda precisam receber até o final do mês.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que é a pasta que gerencia o programa, afirmou que devem ser atendidas cerca de 2,25 milhões de famílias ainda neste mês de maio.

Esse dado foi compartilhado na última quarta-feira (17) através do site oficial do ministério, onde o mesmo informou que o atual governo já acrescentou mais de 1 milhão de famílias na nova folha de pagamento desde o seu relançamento no mês de março.

Essa informação pode parecer positiva pois está incluindo mais pessoas que precisam e mostrar que é uma vitória do povo, porém tem outra informação que o governo não divulgou, e é isso que todos querem saber.

Informação oculta do programa

Essa informação oculta é referente da quantidade de famílias que foram excluídas do programa social nos últimos meses, são beneficiários que perderam o total direito de receber desde quando Lula assumiu a presidência do Brasil.

Diversos especialistas estão cobrando, pois, Lula e sua equipe não se manifestaram e nem compartilharam atualizações sobre esse ocorrido, pois se estão divulgando que tem novas pessoas entrando no programa precisa esclarecer o que vai acontecer com aquele que foi excluído e por qual o motivo.

Isso pode prejudicar milhares de famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Confira abaixo dados de comparação do início ano e depois do programa passar por reformulação:

Mês de janeiro de 2023: Auxílio Brasil foi pago para 21,9 milhões de famílias

Mês de março de 2023: Quando o Bolsa Família foi lançado o número caiu para 21,2 milhões de famílias, ou seja, uma redução de 700 mil beneficiários em apenas um mês.

Foi uma mudança muito drástica. Segundo informações, foram incluídas 802 mil famílias em março e no mês de abril, mas se analisar o número de beneficiários em janeiro e se for comparar em março tem muitas famílias a menos e ninguém até o momento entendeu ao certo para tirar tantas famílias assim.

Calendário de pagamento do Bolsa Família

NIS de final 1 – depósito na conta em 18 de maio

NIS de final 2 – depósito na conta em 19 de maio

NIS de final 3 – depósito na conta em 22 de maio (valores foram disponibilizados no sábado, dia 20/05)

NIS de final 4 – depósito na conta em 23 de maio

NIS de final 5 – depósito na conta em 24 de maio

NIS de final 6 – depósito na conta em 25 de maio)

NIS de final 7 – depósito na conta em 26 de maio

NIS de final 8 – depósito na conta em 29 de maio (valores serão disponibilizados no sábado, dia 27/05)

NIS de final 9 – depósito na conta em 30 de maio

NIS de final 0 – depósito na conta em 31 de maio.

